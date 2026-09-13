Град Обзор пред бунт заради решение на служебния кабинет
Кметът Христо Янев определи действията на Министерски съвет като "грозен акт"
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Кметът Христо Янев определи действията на Министерски съвет като "грозен акт"
Все по-голям ще бъде натискът за отделянето на България от Румъния
Референдумът валиден, идеята за отделяне в самостоятелна община е от 15 години
В неделя ще се проведе референдум
Налице са над 50% от регистрираните гласоподаватели и процедурата може да започне
Предлагат страната дъздаде центрове за отделяне на хората със симптоми от семействата им
Шотландия и Уелс водят сериозни предварителни преговори, свързани с отделянето им от Великобритания и сформирането на нова обединена страна, ако по-го...
Всички административни услуги, които МВР предоставя на гражданите ще се отделят в самостоятелно предприятие, включително паспортна служба, КАТ и регис...
В село Баня ще стартира официална подписка за провеждане на местен референдум. Целта на допитването до жителите е да се отдели селището от община Разл...
Според последното проучване 53% са за оставане на региона в Обединеното кралство Британец заложи 900 000 паунда, очаква печалба от 193 000 при отрица...
Тези в подкрепя на оставането на Шотландия в Обединеното кралство отново са повече от привържениците на независимостта, сочат резултатите от последнот...
Между 1000 и 1500 лв. ще заделят българите за семейна морска ваканция през това лято. За почивката сънародниците ни ще отделят средно по 5-7 дни, дока...