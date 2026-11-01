2-8 ноември: Ракът е на прага на нова любов, Водолеят излиза от сянката

Седмицата от 2 до 8 ноември 2026 г. обещава важни промени, неочаквани срещи и възможности за ново начало за всички зодиакални знаци. Според астроложката Ей Ти Нунес, чиято прогноза е публикувана в изданието „ЮърТанго“, продължаващият сезон на Скорпиона ще извади на повърхността въпроси, които дълго са оставали без отговор. Ретроградните Меркурий и Венера ще насочат вниманието към минали отношения, стари решения и пропуснати възможности, но за мнозина това ще бъде шанс да се освободят от ненужен товар. Особено важни ще бъдат 3, 5 и 7 ноември, когато преминаването на Луната през различните зодиакални знаци ще даде нова посока на събитията според астрологичните тълкувания.

Овен

За Овните новата седмица започва с желание за промяна, пътувания и нови впечатления. Луната в Лъв в понеделник ще събуди любопитството им и ще ги насърчи да излязат извън обичайното си ежедневие. Възможно е да се появи интересна идея, свързана с обучение, професионално развитие или пътуване до непознато място. От вторник, когато Луната премине в Дева, ще настъпи подходящ момент за подреждане на плановете и съсредоточаване върху практическите задачи. Овните ще разполагат с повече търпение и дисциплина, за да се справят с въпроси, които досега са отлагали. Към края на седмицата влиянието на Луната във Везни и Скорпион ще ги подтикне да обърнат внимание на подробностите и да преразгледат някои свои решения. Ретроградните планети могат да им помогнат да открият пропуснат детайл, който да се окаже решаващ за бъдещите им действия.

Телец

Телците навлизат в период на размисъл, през който ще трябва да решат накъде искат да продължат. Още в понеделник Луната в Лъв ще ги насърчи да се върнат към стари идеи, недовършени проекти и планове, които някога са изоставили. Възможно е нещо, което преди е изглеждало неосъществимо, сега да придобие съвсем различна перспектива. От вторник Луната в Дева ще засили желанието им да използват натрупания опит и да открият вдъхновение в миналото. Особено важно място през седмицата ще заемат личните отношения. Ретроградното движение на планетите може да върне стари чувства или да постави въпроси, които отдавна чакат разрешение. През втората половина на седмицата Телците ще имат възможност да се сближат с любимите хора и да проведат разговори, които ще внесат повече яснота в отношенията им.

Близнаци

Близнаците ще трябва да обърнат повече внимание на себе си, защото натрупаните задължения могат да започнат да им тежат. През последните седмици мнозина са поели прекалено много задачи и отговорности, а сега ще осъзнаят, че не могат непрекъснато да бъдат на разположение на всички. Астролозите препоръчват да поставят по-ясни граници и да отделят време за заниманията, които им доставят удоволствие. Любимо хоби, кратка почивка или среща с приятели могат да помогнат за възстановяване на силите. В средата на седмицата преминаването на Луната от Лъв в Дева ще постави Близнаците в ситуации, които изискват повече увереност и инициативност. Възможно е да се наложи да поемат водеща роля в общ проект или да защитят собствена идея. Дори първоначално да изпитат колебание, този опит ще им помогне да открият способности, които досега са подценявали.

Рак

Любовта ще бъде голямата тема за Раците през седмицата. Луната във Везни ще ги накара да се замислят за настоящите си отношения и за това дали получават вниманието и близостта, от които се нуждаят. Не е изключено да се появи човек от миналото или стара любовна история отново да привлече вниманието им. Ретроградната Венера ще засили спомените и ще даде възможност на Раците да разберат как преживените разочарования продължават да влияят върху чувствата им. За някои това може да бъде шанс за помирение, а за други - възможност окончателно да затворят стара страница. В средата на седмицата Луната в Дева ще улесни общуването и ще помогне за провеждането на важни разговори. Астролозите съветват Раците да бъдат искрени и да не се страхуват да покажат чувствата си пред човека, на когото имат доверие.

Лъв

Лъвовете ще бъдат изправени пред важен въпрос, свързан с доверието и любовта. В началото на седмицата е възможно отново да си спомнят за човек, който някога ги е наранил, или да започнат да се колебаят дали да дадат втори шанс на стара връзка. Ретроградните Меркурий и Венера ще върнат спомени за разочарования, неизпълнени обещания и болезнени преживявания. Астрологичната прогноза ги съветва да не бързат с решенията и да преценяват внимателно намеренията на околните. В средата на седмицата преминаването на Луната от Дева във Везни ще им напомни, че собственото им спокойствие и щастие са също толкова важни, колкото чувствата на останалите. Краят на седмицата може да донесе откровен разговор, помирение или окончателно освобождаване от стара обида. За много Лъвове това ще бъде моментът, в който ще решат да оставят миналото зад гърба си.

Дева

Девите ще получат възможност да се освободят от задължения и навици, които отдавна не им носят удовлетворение. В понеделник Луната в Лъв ще им помогне да разграничат истинските си желания от онова, което правят само по навик или от чувство за дълг. От вторник, когато Луната навлезе в техния знак, ще се засили стремежът им към ред, точност и съвършенство. Именно тук обаче се крие и основното предизвикателство - да не бъдат прекалено строги към себе си. В следващите дни Луната във Везни ще ги насърчи да приемат, че грешките са естествена част от развитието и че невинаги всичко трябва да бъде изпълнено безупречно. През почивните дни Луната в Скорпион ще им помогне да извлекат ценни поуки от последните събития. Ретроградният Меркурий може да върне за преразглеждане някои въпроси, но това ще бъде добра възможност за поправяне на пропуски и подобряване на плановете.

Везни

Везните постепенно ще усетят, че пред тях се отваря нова страница. През седмицата увереността им ще нараства, а желанието да заявят собствените си потребности ще става все по-силно. Астролозите предвиждат интересни запознанства, нови предложения и възможности, които могат да им помогнат да променят посоката на живота си. Въпреки продължаващото ретроградно движение на планетите, представителите на знака ще получат шанс да се освободят от стари ограничения и да започнат нещо различно. През втората половина на седмицата ще бъде полезно да забавят темпото и да обмислят внимателно следващите си действия. Не е необходимо всичко да бъде идеално, за да се окаже успешно. Най-важното ще бъде да се разделят с излишните задължения, вредните навици и отношенията, които им пречат да се развиват. Така ще освободят място за нови хора, преживявания и възможности.

Скорпион

За Скорпионите започва седмица на вътрешни промени и важни решения. Ретроградният Меркурий в техния знак ще продължи да връща теми от миналото, но този път представителите на знака ще имат възможност да ги погледнат по съвсем различен начин. Въпроси, които преди са изглеждали заплетени, постепенно могат да започнат да намират своето решение. В средата на седмицата Луната в Дева и Везни ще насочи вниманието им към личните цели и мечтите, които отдавна искат да осъществят. Ретроградната Венера също ще ги подтикне да преразгледат желанията си и да решат кои от тях наистина имат значение. Най-силният момент ще настъпи през почивните дни, когато Луната ще навлезе в Скорпион. Според прогнозата това ще бъде подходящо време за важна крачка напред, освобождаване от старите страхове и начало на по-благоприятен период.

Стрелец

Стрелците могат да усетят натрупана умора и временно отслабване на обичайния си ентусиазъм. Началото на седмицата обаче ще им донесе прилив на вдъхновение благодарение на Луната в Лъв. В понеделник те отново ще си припомнят целите, към които се стремят, и причините да не се отказват от тях. В средата на седмицата, когато Луната премине в Дева, е възможно да се появи усещане за отдалечаване от колеги, приятели или професионални проекти. Това настроение обаче няма да бъде трайно. С преминаването на Луната във Везни към края на седмицата общуването ще стане по-лесно, а желанието за действие постепенно ще се възстанови. Почивните дни са подходящи за връщане към недовършени задачи и стари идеи, които все още имат потенциал. Луната в Скорпион ще насърчи спокойствието, уединението и подреждането на мислите.

Козирог

Козирозите ще се окажат на прага на промяна, но преди да продължат напред, ще трябва да си изяснят какво наистина искат. Още в понеделник Луната в Лъв може да ги накара да се усъмнят в някои свои решения и да преценят дали избраната посока отговаря на дългосрочните им цели. Вместо да търсят незабавни отговори, астролозите ги съветват да си дадат време за размисъл. В следващите дни Луната в Дева и Везни ще им помогне да открият нови перспективи и да подредят приоритетите си. Ретроградната Венера ще насочи вниманието им и към личните отношения, като може да донесе важни прозрения за собствените им желания. Особено интересен ще бъде краят на седмицата. Когато Луната премине в Скорпион, Козирозите могат да получат заслужено признание за положените усилия. Възможни са и критични забележки, но те не бива да позволяват чуждите оценки да разколебаят увереността им.

Водолей

Водолеите ще бъдат сред най-активните представители на зодиака през новата седмица. Според прогнозата пред тях ще се появят възможности да излязат от сянката и да покажат на какво са способни. В началото на седмицата Луната в Лъв ще засили желанието им за общуване и ще ги насърчи да потърсят съвет от приятели и съмишленици. Разговорите могат да доведат до интересни идеи и неочаквани решения на стари проблеми. От вторник Луната в Дева ще ги накара да се върнат към миналото и да преценят какви грешки са допускали. Това ще им помогне да изберат по-успешен подход към предстоящите задачи. През втората половина на седмицата дипломатичността и личното обаяние ще бъдат най-силните им козове. Водолеите ще могат по-лесно да печелят симпатиите на околните, да изглаждат разногласия и да получават подкрепа за идеите си.

Риби

Рибите ще трябва да съчетаят упоритостта с необходимостта от повече почивка. През последните седмици те са положили значителни усилия за осъществяване на своите цели, но някои резултати все още могат да изглеждат далечни. Астрологичната прогноза ги насърчава да не се отказват, защото сезонът на Скорпиона ще им донесе допълнителна увереност и дисциплина. В средата на седмицата, когато Луната преминава през Дева и Везни, ще стане по-лесно да потърсят съдействие от близки хора или колеги. Не е необходимо да се справят сами с всяка трудност, а споделянето на задълженията може значително да облекчи напрежението. През почивните дни Луната в Скорпион ще им напомни, че възстановяването на силите е също толкова важно, колкото постоянството. Спокойните занимания, повече сън и време далеч от ежедневния шум ще им помогнат да посрещнат следващата седмица с нова енергия.