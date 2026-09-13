"Лъвско сърце" за Петър Хубчев
През 2023 година той се наложи да показва мъжество и характер в битката срещу коварна болест
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През 2023 година той се наложи да показва мъжество и характер в битката срещу коварна болест
Събраха се над 23 хиляди лева
Благотворителният търг започна вчера, петък, в 19:00 ч. и ще продължи до 22:00 ч. на 31 октомври вторник
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Подробности от Стилиян Петров
Говори бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров
Това коментираха от клуба на официалния си сайт
Някои неща трябва да си останат в кухнята на клуба
Бяхме дисциплинирани, каза наставникъ на "сините"
Първото полувреме беше добре, но след това - никак
Треньорът иска да свали напрежението
Той не е дефанзивен треньор, отсече Ивелин Попов
Треньорът на Левски даде дълго интервю за сайта на клуба
Много сме малки, за да избираме къде да играем и къде не, обяви треньорът на Левски
Петър дава сърце и душа за Левски, обяви шефът
Акрапович ще разбива традиция на половин век
Времето в Кипър няма да ни залъже, обяви треньорът на Левски
Най-важно е да сме сериозни от първата минута, обяви треньорът на Левски
Толкова ще тренират и на първия лагер в Добринище
Левски може да се стане машина, но не след месец-два