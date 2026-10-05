Холанд още повече притесни феновете на Сити

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд разтревожи и без това притеснените от последните новини фенове на “гражданите”. По време на вчерашния двубой с Португалия нападателят даде знак, че иска да бъде заменен, след което напусна терена накуцвайки.

Това беше последният мач на Норвегия по време на тази дълга пауза за ангажиментите на националните отбори в Лигата на нациите. Сега Холанд веднага ще се прибере в Манчестър, където ще направят всичко възможно да се възстанови за неделното гостуване на Ливърпул.

Двубоят е от изключително значение не само защото Сити в момента е лидер в класирането с пълен актив, но и поради факта, че това ще бъде първият мач на отбора след решението на независимата комисия да признае клуба за виновен по повечето от обвиненията за финансови нарушения. Атмосферата на "Анфийлд" със сигурност ще бъде много враждебна към “гражданите”, така че е важно Холанд, който има седем гола от началото на сезона, да бъде на терена.

Взе пак селекционерът на Норвегия Стале Солбакен разкри, че проблемът в случая е свързан по-скоро с преумора и той е имал договорка с Холанд участието ми в този мач да приключи след около 60 минути.

В Ливърпул също имат сериозни проблеми след мачовете на националните отбори, защото Александър Исак и Коди Гакпо са под въпрос, след като получиха контузии.