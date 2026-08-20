Моуриньо се произнесе за Ламин Ямал

Името на младата суперзвезда на Барселона Ламин Ямал продължава да е сред най-обсъжданите във футболна Европа.

На фона на слуховете за засилен интерес от страна на европейските гиганти, наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо направи кратък коментар, като заяви, че дори играч с качествата на Ямал няма място в състава му, тъй като в момента „белия балет“ разполага с най-добрите играчи.

Запитан директно в предаването El Chiringuito de Jugones дали би привлякъл Ламин Ямал на „Сантиаго Бернабеу“, португалският специалист бе категоричен:



„Той е много добър футболист, но не бих го привлякъл. Ние вече разполагаме с най-добрите играчи. Сега те са моите момчета, а моите момчета са най-добрите“, категоричен бе Специалния, предава "Гонг".

Въпреки че похвали младия испански национал за невероятния му потенциал и опит като европейски шампион, Моуриньо подчерта, че лоялността към настоящия му състав е пълна и няма намерение да прави място за когото и да било.



Ръководството на Барселона вече подсигури бъдещето на тийнейджъра, спирайки апетитите на клубове като ПСЖ и Реал Мадрид с историческо клауза, която възлиза на 1 млрд. Евро. Новият договор на Ямал е до 30 юни 2031.