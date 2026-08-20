Спорт

ЦСКА реши съдбата на Джеймс Ето'о

На „Армията“ са категорични, че не желаят да отслабват състава непосредствено преди или между двата ключови европейски двубоя

ЦСКА реши съдбата на Джеймс Ето'о
Снимка: БГНЕС
20 авг 26 | 12:03
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Григор Атанасов

ЦСКА няма да бърза с евентуална продажба на Джеймс Ето'о и ще обсъжда бъдещето на полузащитника едва след приключването на плейофите срещу ОФИ Крит в Лига Европа, пише „Тема Спорт“.

На „Армията“ са категорични, че не желаят да отслабват състава непосредствено преди или между двата ключови европейски двубоя. 25-годишният камерунец остава важна част от плановете на треньорския щаб и се очаква да започне като титуляр в днешното гостуване на ОФИ в Ираклион.

Интересът към Ето'о обаче става все по-сериозен. Сред кандидатите за подписа му е Карабах – тимът, който „червените“ елиминираха по пътя си към плейофите в Лига Европа.

Според азербайджанското издание „Азериспорт“ ръководството на Карабах вече е изпратило оферта за халфа на стойност 2,5 милиона евро. На този етап ЦСКА няма да предприема конкретни действия, но предложението се очаква да бъде обсъдено след европейските мачове с ОФИ.

Времето не притиска толкова сериозно азербайджанския клуб, тъй като местният трансферен прозорец остава отворен до 10 септември.

Ето'о пристигна в ЦСКА от Ботев Пловдив преди две години. Тогава „червените“ платиха около 1 милион евро за правата му, а сделката беше осъществена в самия край на трансферния прозорец.

През май тази година клубът предприе важна стъпка за бъдещето на камерунеца, като двете страни подписаха нов договор, който е валиден до лятото на 2029 година. Това поставя ЦСКА в силна позиция при евентуални преговори за продажба.

Въпреки желанието на „червените“ да задържат Ето'о за мачовете с ОФИ Крит, трансфер след края на плейофите изглежда напълно възможен. Ако Карабах продължи офанзивата си и условията удовлетворят ЦСКА, камерунецът може да смени клуба още преди края на месеца.

При подобно развитие столичани ще разполагат с кратък период, в който да намерят негов заместник. Трансферният прозорец в България затваря на 8 септември, което би позволило на ЦСКА да реагира с привличането на нов полузащитник.

Засега обаче приоритетът е изцяло върху Лига Европа и двубоите с ОФИ Крит. Едва след тях ръководството ще отвори темата за бъдещето на Джеймс Ето'о и предложението от Карабах.

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Автор Григор Атанасов

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