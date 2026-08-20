ЦСКА реши съдбата на Джеймс Ето'о

ЦСКА няма да бърза с евентуална продажба на Джеймс Ето'о и ще обсъжда бъдещето на полузащитника едва след приключването на плейофите срещу ОФИ Крит в Лига Европа, пише „Тема Спорт“.

На „Армията“ са категорични, че не желаят да отслабват състава непосредствено преди или между двата ключови европейски двубоя. 25-годишният камерунец остава важна част от плановете на треньорския щаб и се очаква да започне като титуляр в днешното гостуване на ОФИ в Ираклион.

Интересът към Ето'о обаче става все по-сериозен. Сред кандидатите за подписа му е Карабах – тимът, който „червените“ елиминираха по пътя си към плейофите в Лига Европа.

Според азербайджанското издание „Азериспорт“ ръководството на Карабах вече е изпратило оферта за халфа на стойност 2,5 милиона евро. На този етап ЦСКА няма да предприема конкретни действия, но предложението се очаква да бъде обсъдено след европейските мачове с ОФИ.

Времето не притиска толкова сериозно азербайджанския клуб, тъй като местният трансферен прозорец остава отворен до 10 септември.

Ето'о пристигна в ЦСКА от Ботев Пловдив преди две години. Тогава „червените“ платиха около 1 милион евро за правата му, а сделката беше осъществена в самия край на трансферния прозорец.

През май тази година клубът предприе важна стъпка за бъдещето на камерунеца, като двете страни подписаха нов договор, който е валиден до лятото на 2029 година. Това поставя ЦСКА в силна позиция при евентуални преговори за продажба.

Въпреки желанието на „червените“ да задържат Ето'о за мачовете с ОФИ Крит, трансфер след края на плейофите изглежда напълно възможен. Ако Карабах продължи офанзивата си и условията удовлетворят ЦСКА, камерунецът може да смени клуба още преди края на месеца.

При подобно развитие столичани ще разполагат с кратък период, в който да намерят негов заместник. Трансферният прозорец в България затваря на 8 септември, което би позволило на ЦСКА да реагира с привличането на нов полузащитник.

Засега обаче приоритетът е изцяло върху Лига Европа и двубоите с ОФИ Крит. Едва след тях ръководството ще отвори темата за бъдещето на Джеймс Ето'о и предложението от Карабах.