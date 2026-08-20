Левски на прага на важна промяна

Шампионът на България Левски е на прага на важна промяна по отношение на генералното си спонсорство. Ръководството на клуба вече е постигнало договорка с букмейкърската компания „8888“, която се очаква да стане новият основен партньор на „сините“.

Новият спонсор ще заеме мястото на „Палмс Бет“, след като официално беше потвърдено, че дългогодишното партньорство между компанията на Мило Борисов и Левски приключва.

Информацията за постигнатата договорка с „8888“ беше разпространена от администратора на фенската група „С Левски до края“ Слави Борисов. Очакванията са в близко бъдеще да има официално развитие и повече подробности около новото партньорство, пише gol.bg.

„Палмс Бет“ беше сред ключовите финансови партньори на Левски през последните пет години. Компанията оказа сериозна подкрепа на клуба в един от най-тежките периоди в неговата история.

През 2021 г. финансовото състояние на „сините“ беше изключително сложно и клубът се намираше пред реална опасност да не успее да преодолее натрупаните проблеми. Подкрепата от генералния спонсор имаше съществена роля за стабилизирането на Левски.

Огромен принос за спасението на клуба имаха и привържениците. Феновете организираха множество инициативи и кампании, чрез които събираха средства и подпомагаха Левски в най-трудните моменти.

Сега предстои нов етап в спонсорската политика на клуба, като се очаква „8888“ официално да бъде представен като новия генерален партньор на „сините“.