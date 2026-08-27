Волейболистките ни на 1/8 финал. Чака ги големият фаворит

Отборът на Сърбия затвърди статута си на фаворит и лидер, побеждавайки Украйна с 3:0 гейма (25:21, 25:22, 25:21) в мач от група "B" на Европейското първенство по волейбол за жени в Бърно.

Това бе важна победа и за България, тъй като по този начин тимът на Марчело Абонданца не може да бъде застигнат от украинките в класирането и постигна поставената задача - класиране на 1/8-финалите.

Българският тим не може да бъде изместен от четвъртото място, независимо как ще завърши срещата тази вечер на нашите срещу домакините от Чехия.

По този начин тимът на Абонданца ще играе на 1/8-финалите срещу европейския шампион и основен фаворит за нова титла Италия. Мачът ще бъде на 30 или 31 август в Бърно, което е добре за нашите, които няма да пътуват, за разлика от италианките, които идват от шведския град Гьотеборг.

Александра Ужелац бе лидер за Сърбия при успеха над Украйна с 22 точки, Бранка Тица добави 12. За Украйна 18 точки реализира Олександра Миленко.



