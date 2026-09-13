Волейболистките ни на 1/8 финал. Чака ги големият фаворит
Сърбия помогна на нашите момичета
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Сърбия помогна на нашите момичета
Ученички върнаха чанта с документи, забравена на столична спирка. Трите млади волейболистки на ЦСКА Полина Нейкова, Ванеса Иванова и Михаела Михайлова...
Националният отбор по волейбол на България за девойки до 20 години завърши с успех подготовката си за предстоящото Световното първенство, което ще се...
Националният отбор по волейбол за жени падна 0:3 от Бразилия в първата контрола между двата тима. Нашите се опънаха на "селесао" само в първия гейм -...
Националният отбор по волейбол на България за жени до 23 години завърши на седмо място в крайното класиране на Световното първенство в Анкара (Турция)...
Женският национален отбор надигра Камерун с 3:0 и постигна втора поредна победа на световното първенство по волейбол в Италия, съобщи bTV. Победата п...
Шверин. Волейболните ни националки отпаднаха от европейското първенство в Шверин. В директен мач за място в елиминационната фаза "лъвиците" отстъпиха...