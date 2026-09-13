Байерн излезе като буря! Пет гола и шампионско предупреждение
Отборът прегази Щутгарт с 5:1 и още в първия кръг показа защо отново е големият фаворит за титлата
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Отборът прегази Щутгарт с 5:1 и още в първия кръг показа защо отново е големият фаворит за титлата
Българският Лудогорец също започна с успех, а фаворитите Лион, Порто и Генк взеха минимални победи в първия кръг на Лига Европа
Напред продължават София, Пловдив, Варна и Велико Търново.