Щутгарт тръгна с победа, Панатинайкос шокира Европа

Първият кръг на Лига Европа започна с емоции и неочаквани обрати. Немският Щутгарт записа ценен успех срещу Селта, а гръцкият Панатинайкос изненада Йънг Бойс с впечатляваща разгромна победа. Астън Вила, Лудогорец, Лион, Порто и Генк също се поздравиха с три точки, като част от срещите се решиха в последните минути или с минимални резултати, което подсказва интересен и непредвидим сезон в турнира на УЕФА.

Щутгарт – Селта 2:1

Щутгарт започна кампанията си в Лига Европа с ценен успех у дома срещу Селта (Виго). Германците доминираха дълги периоди, но трябваше да треперят за победата. Бадредин Буанани откри в 51-ата минута след дълъг пас на вратаря Александър Нюбел, а в 68-ата Билал Ел Канус удвои с красиво изпълнение. Гостите върнаха интригата, след като капитанът на Щутгарт Атакан Каразор сгреши фатално и Борха Иглесиас намали, но до изравняване не се стигна.

Йънг Бойс – Панатинайкос 1:4

Истинска сензация поднесоха гърците в Берн. След серия от три мача без победа в първенството Панатинайкос се преобрази в Европа и реши всичко само за 19 минути – Карол Свидерски откри в 10-ата, а Анас Зараури вкара два бързи гола в 13-ата и 19-ата минута. Домакините намалиха, но след почивката Зараури оформи хеттрик и подпечата впечатляващия дебют на новия треньор Христос Контис.

Астън Вила – Болоня 1:0

Англичаните имаха тотално превъзходство, но победиха минимално. Джон Макгин отбеляза единствения гол още в 13-ата минута с далечен удар по земята, който изненада Лукаc Скорупски. Полският страж обаче спаси дузпа на Оли Уоткинс в 68-ата минута и запази интригата до края.

Глазгоу Рейнджърс – Генк 0:1

Белгийците се наложиха като гости с попадение на корееца О Хьон Гю. Той пропусна дузпа по-рано, а още едно попадение на Генк бе отменено от ВАР. Шотландците завършиха с човек по-малко след червен картон на Мохамед Диоманте още преди почивката.

РБ Залцбург – Порто 0:1

Португалският гранд измъкна победата с късен гол на Вилиам Гомеш в 93-ата минута, с което започна кампанията си с ценни три точки далеч от дома.

Утрехт – Лион 0:1

След 12 години пауза в Европа нидерландците се завърнаха пред своя публика, но бяха победени от Олимпик Лион. Решаващ бе голът на Танер Тесам в 75-ата минута.

Малмьо – Лудогорец 1:2

Българският шампион започна участието си в Лига Европа по най-добрия начин. Лудогорец се наложи като гост в Швеция с голове на Игор Тиаго и Рик Джонатан, докато домакините успяха да върнат само едно попадение.

