Ямал пази голяма тайна в дома си (ВИДЕО)

Нападателят на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал изненада феновете с откровено признание за най-ценното нещо в дома си. Във видео, публикувано в личния му YouTube канал, той разкри, че това е топката, с която е отбелязал гол срещу Франция. „Най-ценното нещо в дома ми е топката, с която вкарах гол срещу Франция“, каза Ямал без колебание.

Попадението дойде в полуфинала Испания-Франция на Европейското първенство по футбол, спечелен от испанците с 2:1. Впоследствие Испания триумфира с титлата след нов успех с 2:1 срещу Англия на финала. До момента Ямал има 23 мача за националния отбор, в които е реализирал 6 гола и е направил 12 асистенции – статистика, която само подчертава бързия му възход.

Истинският клюкарски момент обаче дойде, когато младата звезда заговори за личния си живот. Ямал призна, че има странен навик да се събужда посред нощ, но не заради безсъние. „Лягам си рано, за да мога да се събудя през нощта. Не за да проверя часа, а за да ям бисквитки. Харесва ми“, разказа той с усмивка. По думите му именно този навик е причината да няма приятелка, тъй като нощните му ставания не са особено романтични.

Междувременно 18-годишният футболист вече живее в истински лукс. Ямал е купил къща за 10,5 млн. евро – имот, който преди това е бил обитаван от Жерар Пике и Шакира. Така младата звезда на Барселона съчетава блясъка на големия футбол с малките си, но колоритни лични тайни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com