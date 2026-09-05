Скандалът се вихри! Защо изгониха Нина Добрев от червения килим

Звездата от „Дневниците на вампира“ направи зашеметяваща поява на филмовия фестивал във Венеция. Нещо обаче се обърка и охраната я помоли да си тръгне. Видеоклип на актрисата, която се отдалечава объркано, предизвика възмущение.

83-ият филмов фестивал във Венеция е в разгара си. Потребителите на интернет с нетърпение следят премиерите и обсъждат появата на звездите. Знаменитостите внимателно подбират тоалетите си и след това с удоволствие позират пред фотографите. Нина Добрев обаче нямаше време да си направи красиви снимки на червения килим.

За фестивала актрисата избра луксозна черна рокля с пайети от Armani Prive със зашеметяващ маслиненозелен шлейф. Всичко сякаш вървеше по план: Добрев мина по червения килим, спря се за фотографите и започна да позира, както правят всички известни личности.

Но не беше минала и минута, когато мъж в черен костюм се приближи до актрисата. Той ѝ направи знак да направи място, а Добрев, очевидно смутена, се опита да се бави още няколко секунди. Охраната обаче настоя и актрисата беше принудена да напусне килима, след като едва успя да направи няколко снимки. По лицето на Добрев премина израз на объркване и смущение, докато се отдалечаваше, усмихвайки се напрегнато и махайки за довиждане на събралата се тълпа.

По-късно беше разкрито, че Добрев е била помолена да отстъпи мястото си на италианската блогърка Федерика Сканети, 22-годишна инфлуенсърка, която набира популярност благодарение на съдържанието си за мода и красота. Нина Добрев има 27,9 милиона последователи, докато Сканети има приблизително 811 000. Фактът, че 37-годишната холивудска актриса с милионна фен база е била „ескортирана“, за да направи място на сравнително непозната блогърка, предизвика буря от възмущение.

Фотографи и фенове, присъстващи на мястото на инцидента, се опитаха да се застъпят за актрисата, викайки: „Оставете я на мира, тя току-що пристигна!“, но без резултат.

„Защо, по дяволите, изгониха Нина от червения килим във Венеция?“, „Това е грубо“, „Защо я поканиха, ако щяха да се държат така с нея?“, „Извинявам се от името на Италия, че се държа така с нея... Срам ме е... Изглеждаш зашеметяващо красива, както винаги“, пишат потребителите в интернет.

Имаше обаче и такива, които защитаваха охранителите. Някои предполагаха, че Добрев просто е изтекло времето и е била помолена да се премести, за да направи място за следващата знаменитост. Други смятат, че ситуацията е била преувеличена. Самото видео обаче не оставя съмнение, че актрисата е била засрамена и очевидно не е очаквала подобно отношение, пише woman.ru.

