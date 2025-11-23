Невиждано във Венеция! Водата стана зелена

Порой от снимки заливат социалните мрежи от Венеция, където водата в Големия канал стана зелена.

Причината е поредната акция на екологични организации, начело с Грета Тунберг. От моста Риалко те изляха огромно количество боя, която оцвети водата, съобщава агенция ANSA.

Губернаторът Лука Заия, гневно осъди акцията, наричайки действието "още една атака срещу културното наследство" на града.

Според него такива действия не помагат за опазването на околната среда, а я вредят и увреждат Венеция, принуждавайки почистване.

