В Италия: Левица и десница си поделиха победите
Десницата задържа контрола над Венеция и спечели Реджо Калабрия, а левицата си върна Агридженто и Пистоя
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Десницата задържа контрола над Венеция и спечели Реджо Калабрия, а левицата си върна Агридженто и Пистоя
Педро Санчес събра леви лидери в Барселона и атакува Тръмп и „олигарсите“
Настоя домовата книга да отпадне
Регистрацията на БСП за изборите няма да бъде спъната, заяви той
Това ще доведе до удължаване на политическата криза във Франция
Първи думи за резултата от днешния вот
Съвместяването на поста премиер и външен министър показва, че има дефицит на дипломатически кадри
Ръководството на БСП с упоение работи за самоубийството на БСП, смята той
Васил Терзиев и Антон Хекимян са в управление заедно – искат или не
Пресконференция на "Левицата" и "КТ Подкрепа"
Обяви плановете на новата левица
Опозиционната македонска "Левица" е бясна на български действия в РСМ
Проф. Христова категорично осъжда Левица и ВМРО-ДПМНЕ за говора на омраза срещу българите
Левицата ще даде информация за проведените преговори с ПП
Избирателите ни очакват обединена левица
Президентът с тежък анализ за властта, вируса и левицата
Кольо Колев, социолог от „Медиана" Стремежът на БСП в последно време за обща лява кандидатура значително стеснява конкурентоспособността на тази канд...
Решенията след разговорите за кандидата ни за президент се внасят в НС на БСП, и с гласуване от всички се определя кой ще бъде нашият претендент. Реше...
Аз поканих Радев, призна Корнелия, поиска да е премиер С шест имена отива БСП на преговорите с АБВ и "Движение 21" за общ кандидат-президент. № 1 в с...
БСП има три варианта с много силни кандидатури. И фигурите за президент и вицепрезидент ще бъдат предложени от Българската социалистическа партия. Тов...