В Италия: Левица и десница си поделиха победите
Десницата задържа контрола над Венеция и спечели Реджо Калабрия, а левицата си върна Агридженто и Пистоя
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Десницата задържа контрола над Венеция и спечели Реджо Калабрия, а левицата си върна Агридженто и Пистоя
Родителите няма от какво да се притесняват, ако детето им се изплюе в едно пликче и отдели слюнка, казва проф. Светлана Велизарова
В неделя се очаква "температурен връх", а във вторник-сряда се очертава "втори връх на топлината"
Минималните температури ще са между минус 6 и минус 1, в североизточните райони - минус 9 – минус 7. Максималните температури ще са между 5 и 10 граду...
Тази година ще изкараме грипа по-леко. Причината е, че ще върлуват вирусите, които ни разболяваха и миналата зима. Според Световната здравна организац...