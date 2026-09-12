Всичко за Леко

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Леко затопляне

Леко затопляне

Минималните температури ще са между минус 6 и минус 1, в североизточните райони - минус 9 – минус 7. Максималните температури ще са между 5 и 10 граду...

26 януари | 17:30
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Караме грипа по-леко

Караме грипа по-леко

Тази година ще изкараме грипа по-леко. Причината е, че ще върлуват вирусите, които ни разболяваха и миналата зима. Според Световната здравна организац...

27 август | 5:10
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