Тунис е сред най-големите производители на зехтин в света-но го няма на етикета
86% от него се изнася на едро и се продава под чужди марки, новото поколение се опитва да промени модела
Следете всички новини, анализи и коментари за Средиземноморие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
86% от него се изнася на едро и се продава под чужди марки, новото поколение се опитва да промени модела
В Северна Гърция в момента се предлагат частни острови за около 3 милиона евро
За ролята й в "Плът"
Новите правила в Италия предизвикаха буря от недоволство
Европейците полудяха по плажовете им
Не се съобщава за нанесени щети.
22 държави на три континента привличат пътешественици
Екобедствието е започнало от голямо изтичане на петрол от спукан резервоар в електроцентрала
Трябва да се намери баланс между диференцирания подход и регионалната интеграция Брюксел. Ръководителят на българската делегация в ЕНП и зам.-председ...