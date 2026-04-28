Четирима руснаци загинаха от украински дронове камикадзе

Четирима цивилни станаха жертва на ескалиращите атаки с дронове в руската Белгородска област през изминалото денонощие, съобщиха руските власти, цитирани от БТА. Въпреки усилията на противовъздушната отбрана, безпилотни апарати камикадзе успяха да поразят движещи се автомобили и жилищни райони, оставяйки след себе си почернени семейства и разрушения.

Хроника на трагедията

Най-тежкият инцидент се разигра в село Бобрава, Ракитянски район, където дрон удари директно семеен автомобил. На място загинаха съпрузи, а техният 16-годишен син бе тежко ранен. По-рано в село Възнесоновка смъртта си намери мъж, чиято кола бе атакувана по време на движение. Късно вечерта бе потвърдена и четвъртата жертва - мъж, загинал при удар в село Новая Таволжанка, Шебекински район.

Оръжие срещу цивилни

Губернаторът на областта Вячеслав Гладков определи нападенията като целенасочен терор срещу мирното население. "Ударите са директни, по превозни средства, в които пътуват хора", заяви той. Освен загиналите, има и други ранени, сред които двойка в село Красиво, пострадала при взрив на дрон в близост до тях.

Енергиен удар и пожар в градТуапсе

Паралелно с човешките жертви, Русия понесе и сериозен икономически удар. Ключовата петролна рафинерия на "Роснефт" в град Туапсе бе обхваната от мащабен пожар след атака от въздуха. Местните власти обявиха извънредно положение в района на пристанището, докато над 100 пожарникари се бореха с пламъците.

