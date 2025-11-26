Регионални

Коледната магия идва в Стара Загора с приказен спектакъл

Официалното запалване на светлините на коледната елха ще се състои на 3 декември

26 ное 25 | 17:48
Никол Симова

Тази седмица започна поставянето на първата украса по главните улици на Стара Загора. Официалното запалване на светлините на коледната елха ще се състои на 3 декември 2025 г. (сряда) на площада пред Община Стара Загора.

Начало на тържеството ще даде Коледният парад от 17.00 ч., който ще започне от СУ „Васил Левски“ по бул. Цар Симеон Велики и ще стигне до площада пред Общината. От 17.30 ч. ще започне празничният спектакъл на децата от ДЮССИ „Алегра“ и Театрално-огнена формация „Повелители на мечти“.

Автор Никол Симова
