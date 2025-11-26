Коледната магия идва в Стара Загора с приказен спектакъл

Тази седмица започна поставянето на първата украса по главните улици на Стара Загора. Официалното запалване на светлините на коледната елха ще се състои на 3 декември 2025 г. (сряда) на площада пред Община Стара Загора.

Начало на тържеството ще даде Коледният парад от 17.00 ч., който ще започне от СУ „Васил Левски“ по бул. Цар Симеон Велики и ще стигне до площада пред Общината. От 17.30 ч. ще започне празничният спектакъл на децата от ДЮССИ „Алегра“ и Театрално-огнена формация „Повелители на мечти“.

