С пълно мнозинство местният парламент одобри кандидатстването на Община Казанлък по проект за подкрепа на деца и семейства

С 35 гласа „за“ Общински съвет- Казанлък прие предложението на кмета Галина Стоянова, Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение „Дейности на Община Казанлък за подкрепа в областта на социалното включване и достъп до здравеопазване на деца в нужда и техните семейства“. Проектът е по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, процедура BG05SFPR002-2.014 „Подкрепа за деца и семейства по подхода ИТИ“.

Одобрено бе и партньорството със СНЦ „Бъдеще за децата“, както е предвидено в рамките на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции „Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“.

Проектът предвижда дейности, насочени към социално-здравна подкрепа, ранно детско развитие, превенция в уязвимите общности, семейно консултиране и програми за подобряване здравната култура. Част от инициативите включват общностна работа сред маргинализирани групи и разширяване на услугите в социално-здравните центрове на територията на общината.

Максималният размер на възможното финансиране е 586 749 лв., като средствата са 100% безвъзмездни и не се изисква собствено съфинансиране от Общината. Срокът за изпълнение на дейностите е до 24 месеца, но не по-късно от 31 декември 2027 г.

Изпълнението на дейностите в проекта цели предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги и

други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на

детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност и подобряване качеството на живот.

