Еди Мърфи се завръща в култова роля. Нов филм от хитова поредица
Легендарният актьор за първи път изигра този герой през 2001 г.
Следете всички новини, анализи и коментари за Еди Мърфи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Легендарният актьор за първи път изигра този герой през 2001 г.
С приза са отличавани Опра Уинфри, Стиви Уондър, Спайк Лий, Рей Чарлз и Сидни Поатие
Дългоочакваната лента с Еди Мърфи ще бъде излъчена по стрийминг платформата на Амазон
Комикът ще получи признанието на критиците на 12 януари
Актьорът бил зает със снимките за „Ченгето от Бевърли Хилс“
Комикът съобщи, че „Пристигане в Америка 2“ е готов
Актьорът ще бъде почетен на 2 декември
Еди Мърфи бе провъзгласен за Иноватор на годината
Бивша любовница на певицата разкрива непознати моменти от живота на звездата
Камерите се завъртяха в Атланта
Актьорът ще се завърне и на сцената в стендъп комедия
Актьорът ще е водещ на шоуто, което му помогна да започне кариерата си
Филмът се очаква да излезе догодина
Еди Мърфи лично потвърди новината
Певицата споделя подробности в мемоарите „Брутално честна“.
Еди Мърфи стана горд татко на момиченце - малката се казва Изи Уна. И тя, и майката Пейдж Бъчър са добре. Комикът е на 55 години и това е деветото м...