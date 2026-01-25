Щуро синьо кученце завладява света

Щурото синьо кученце Блуи от едноименния анимационен сериал завладява света, превръщайки се в истински феномен и любим герой на милиони деца и техните родители. Присъедини се към Блуи и Бинго, които търсят отговор на въпроса „Могат ли бабите да танцуват?“, призовават от „Сиела“, българските издатели на поредицата с приключенията.

В „Блуи: Запознай се с Блуи и Бинго“ главната героиня и малката ѝ сестричка тръгват на весело пътешествие. После се намесват родителите им, които понякога са много заети, но винаги намират време, за да играят със своите деца на щури и забавни игри. В „Блуи: Земя на сенки“ Блуи трябва да стигне и да мине през препятствията, за да стигне до вкусните кексчета.

В „Блуи: Лека нощ на плодовия прилеп“ влиза в света на сънищата, а после с Бинго ще ви изброят милион и две причини, за да ви обяснят защо „мама е най-добрата“. След това пък ще се научат, че понякога е трудно да правиш компромиси, но ще намерят начин да си играят с Джудо.

