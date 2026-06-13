Българска транспортна компания отличи новото поколение таланти на УНСС
Седем студенти получиха стипендии и шанс за ранна професионална реализация в логистичния сектор
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Седем студенти получиха стипендии и шанс за ранна професионална реализация в логистичния сектор
Чрез споделянето на спомени, рецепти и човешки истории от пътя DISCORDIA показва живота на своите професионални шофьори и затвърждава грижата си за хо...
Чрез собствена Академия за шофьори без опит и нейната иновативна мобилна версия, тя изгражда ново поколение водачи, които вече се нареждат сред най-до...