Логистичният пазар в Европа забавя, но инвеститорите остават активни

Усвояването на площите на логистичния пазар в Европа за четирите тримесечия до края на първото полугодие на 2025 г. достига 25,4 млн. кв. м.

Това е спад от 10% спрямо същия период на предходната година, който се обяснява с нарастващата глобална несигурност.

Данните са от доклада за индустриални и логистични имоти на международната консултантска компания Cushman & Wakefield, представлявана в България от Cushman & Wakefield | Forton.

Забавяне на строителството и по-малко нови проекти

Строителните предприемачи в Европа ограничават активността си, което води до по-нататъшен спад в обема на новозавършените проекти. За 12-те месеца до края на първото полугодие на 2025 г. на пазара навлизат приблизително 25% по-малко нови площи в сравнение със същия период на предходната година.

Ниски нива на свободни площи, но с изключения

Нивата на незаети логистични площи остават ниски в повечето европейски държави, макар че на места – като Италия, Франция и Полша – наличността вече надвишава предпандемичните нива. Причината е големият брой нови проекти, които продължават да излизат на пазара, както и завършени по-рано спекулативни площи, за чието отдаване под наем е нужно повече време от очакваното.

„Основните тенденции, изтъкнати в изследването на Cushman & Wakefield за пазара в Европа, са напълно валидни и за София. Както и в Европа, в столицата ни се наблюдава спад в строителната активност – както при завършените, така и при строящите се проекти. Коефициентът на свободните площи остава нисък, а наемите бавно се покачват“, коментира Явор Костов, управляващ партньор в Cushman & Wakefield | Forton.

Ръст на наемите и регионални различия

Ръстът на наемите в Европа продължава да е положителен, като най-силни увеличения се отчитат в Южна Европа. Средните основни нива в целия континент нарастват с около 3% на годишна база. Мадрид, Барселона, Лисабон и Порто, както и Стокхолм и Малмьо отбелязват покачване над 5%, а в Париж – над 10%. В Централна и Източна Европа България, Румъния и Словакия регистрират по-сериозен растеж, докато в Унгария увеличението е слабо. У нас средните наемни нива за първокласни логистични площи са 67 евро/кв. м на година – равни на тези в Лион, Лисабон, Краков, Будапеща и Белград.

Силен инвеститорски интерес и прогнози за 2025 г.

През първата половина на 2025 г. апетитът на инвеститорите към логистични и индустриални недвижими имоти на установени пазари в Европа остава висок. Инвестиционният обем надхвърля 43 милиарда евро за 12-те месеца до края на първото полугодие на 2025 г., което е ръст от 28% на годишна база и надхвърля средните нива преди пандемията.

„Една положителна разлика, която отчетохме в нашето изследване за София, в сравнение с обобщените данни за Европа, е че наемната активност у нас е по-скоро стабилна, отколкото негативна. За последните 12 месеца договорените площи в София са малко повече спрямо предишния период. Друга особеност е липсата на големи инвестиционни сделки, с изключение на придобиването на BPD от Lion's Head преди година. Основните причини са относително малкият обем спекулативни площи и слабото предлагане, тъй като голяма част от проектите са за собствено ползване“, казва още Явор Костов.

Очакванията са търсенето от наематели да остане под натиск през 2025 г., но усвояването на площи вероятно ще се стабилизира и ще започне да се възстановява през втората половина на годината. Нивата на свободни площи се очаква да останат стабилни заради ограничените нови строителни проекти. Прогнозата на компанията е за продължаващ ръст на наемите през втората половина на 2025 г. и след това, макар темпът на растеж да се забавя. Инвестиционните обеми се очаква да запазят възходящата си динамика до края на 2025 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com