Огнен удар по Санкт Петербург разтърси руската логистика
Мощният пожар избухна след атака с дронове, докато противовъздушната отбрана остана във въздуха
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Мощният пожар избухна след атака с дронове, докато противовъздушната отбрана остана във въздуха
Сръбската полиция е открила рекордно количество от близо пет тона марихуана в склад на компания, свързана с управляващата партия
Причинени са материални щети
В peгиoнa ca cитyиpaни и дpyги cвeтoвни пpoизвoдитeли в oблacттa
Работата в компанията е гаранция за стабилни доходи и сигурност, дори в трудни времена
На място са изпратени 3 екипа на пожарната
За обществеността
Склад № 6 е пълен с пиротехника, МО и МВР вдигнали охраната
Относно взривения склад с фойерверки
Има и баскетболен отбор
До момента компанията няма подобни инциденти
Необитаем от години склад се запали
Станислав Владимиров обърна внимание и на сградата, в която са съхранявани опасните вещества
Един човек е обгазен
Земята се разтресе, хората излязоха по улиците
Преди година отново имаше взривове в същия склад
Във фирми има нелогично високи материални запаси на обща стойност над 9 млрд. лв.
От ЦИК очакват „Сиела Норма“ да предостави изисканата информация
Двете институции уточняват подробностите около сигнал на фирмата "Сиела Норма"
Защо тогава се забавя темпото, пита той