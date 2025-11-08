Българинът отказа туршиите! Много стока, малко купувачи по пазарите

Есенният сезон на зимнината отново дойде с изобилие по пазарите, но и с почти празни кошници. В Ямбол, Сливен и в други градове на страната търговците отчитат свито потребление и все по-малко хора, които затварят буркани. Българите купуват в малки количества, а младите семейства все по-често избират готови туршии вместо традиционното домашно приготвяне, разказва бТВ.

Изобилие без купувачи

По сергиите цари цветно изобилие от родно производство – зеле, моркови, чушки и цвекло. Цените са приблизително като миналата година, но купувачи почти няма. Някои търговци дори признават, че се налага да изхвърлят част от продукцията си.

На пазара в Ямбол зеленчуците вървят с усмивка и безплатна рецепта. „Всяка есен чакаме зимнината, но все по-малко хора идват. Правим списъци на чакащи за ваксини, но за буркани вече няма“, казва Динка, която продава от години. Цената на зелето се движи между лев и 1,30 лева за килограм – уж достъпна, но явно недостатъчна, за да върне стария интерес.

В Сливен картината е сходна. Там стоката идва предимно от местни производители и цените са дори по-ниски. „Българско, от Глуфишево. Но тази година не се търси. Намалихме го от 1,30 на левче, а пак няма хора“, споделя Стоянка Славова.

Готовите туршии изместват домашните

Стоянка, освен прясно зеле, предлага и домашно кисело зеле и туршии – по 3,50 лв. за килограм зеле и по 10 лв. за буркан с туршия. Тя сама приготвя стоката, защото забелязва нова тенденция: хората предпочитат готовите продукти пред суровите зеленчуци. „Давам рецептата – 10 литра вода, 400 грама сол, и задължително българско зеле“, усмихва се жената.

На съседната сергия пиперът е най-сладък именно сега, но не намира купувачи. „Стоят цели купчини, а хората само гледат. Зелето е без пари, но няма кой да го вземе“, казва производителката Мария. Чушките вървят по 1.50 лв., а морковите, цвеклото и ряпата – между 2 и 3 лева. Търговците смятат, че при безводието и скъпия труд тези цени са справедливи, но празните пазари говорят друго.

Традицията оцелява, но с носталгия

Въпреки свитото потребление, старите навици все пак не умират напълно. „Свинско със зеле и сармички със зеле – няма по-вкусно“, казва с усмивка Катя Радева, редовен посетител на пазара в Ямбол. Нейните думи напомнят, че традицията още диша, но вече по-тихо – в малките кухни, в семействата, които пазят старите рецепти.

Търговците обаче виждат как с всяка година пазарът се променя. Свежите салати, доматите и краставиците вече не се купуват в предишните количества, а бурканите с туршия постепенно отстъпват място на бурканите от супермаркета. Българската зимнина – символ на домашното и на самодостатъчността – остава, но вече повече като спомен, отколкото като навик.

