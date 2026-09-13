В разгара на сезона! Цената на доматите полудя
Краставиците и зелето също тръгнаха нагоре
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Краставиците и зелето също тръгнаха нагоре
Има няколко лесни начина да се овладее ароматът още по време на варенето
По-високи цени за сиренето и брашното, поветинява зелето
Иван Звездев издава чудна рецепта
Младите предпочитат готови туршии, а селските стопани изхвърлят продукцията си
От миналата Коледа досега стоките от потребителската кошница са поскъпнали с 2%
Цената на важния сезонен зеленчук стигна 1,50 за килограм по пазарите
На едро цената на зелето се покачва с 5,1% до 1,12 лева за килограм
Над 3,5 млн. килограма зеле се продават в хипермаркетите
Специалистката препоръчва да се добави тиква към есенното ни меню
Разказва Десислава Камбурова-„Млад фермер на Европа за 2022“
Само зелето е българско и в изобилие. Не от всички сортове обаче става кисело
Производството на круши, праскови и ябълки е с между 59,7% и 93,7% над миналогодишното
Кръстоцветните зеленчуци обаче не са единствените, които трябва да ядем редовно
През изминалите почивни дни, Българска агенция по безопасност на храните не допусна над 22 тона плодове и зеленчуци с несъответствия при проверки на Г...
Общо 19 тона портокали и 3 тона прясно зеле с неясен произход ще бъдат върнати в Гърция. Това заяви пред "Фокус" инж. Антон Величков, заместник изпълн...
Летисия Каста признава, че спи без възглавница, за да предпази кожата си на лицето и шията от излишни гънки
Люто и червено е емблемата на готварското изкуство Хансик Корейската кухня привлича вниманието на все повече хора по света със своя здравословен хара...
Захарта поевтинява с 2,4 на сто - до 1,62 лева за килограм
У нас е царят на зимната трапеза