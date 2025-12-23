Нова година на 10 000 метра! Пътници посрещат 2026 г. над България

Докато повечето хора ще броят последните секунди до Нова година у дома или на площада, десетки пътници ще посрещнат 2026 г. по необичаен начин - високо в небето, сред облаците и светлините на градовете отдолу. В новогодишната нощ самолети на Wizz Air ще бъдат във въздуха точно в мига, в който календарът се обръща, превръщайки полета в част от празника.

Нова година между Лондон, Ларнака и София

Авиокомпанията е планирала два специални полета към София в нощта на 31 декември, които ще кацнат в първите часове на 1 януари 2026 г. Самолетът от Ларнака излита в 23:05 ч., а този от Лондон Лутън - в 21:45 ч., като и двата ще бъдат във въздуха точно в полунощ. За пътниците това означава нестандартно посрещане на Новата година - без маси и фойерверки наблизо, но с гледка към светлините на градовете и празничното небе.

Кацането в София е планирано съответно за 01:30 ч. и 02:55 ч. на 1 януари - първите минути и часове на 2026 година, когато новогодишната нощ все още не е приключила.

От морето на Кипър към новата година

Полетът от Ларнака ще събере пътници, които са избрали по-топла и слънчева Коледа. Кипърската дестинация е сред предпочитаните зимни бягства за българите заради мекия климат и празничната атмосфера край морето. По това време на годината Ларнака съчетава коледни традиции, средиземноморски ритъм и по-спокойно темпо, далеч от зимния студ.

През декември и януари районът около Соленото езеро се превръща в дом на розови фламинга, а разходките по крайбрежната алея Финикудес и посещенията на църквата „Свети Лазар“ са част от празничното преживяване. За част от туристите обаче кулминацията няма да е на земята, а във въздуха - точно в полунощ над Балканите.

Лондон изпраща пътниците си директно в 2026 г.

Другият новогодишен полет тръгва от Лондон - град, който по празниците е сред най-оживените в Европа. Коледните базари, светлините по Oxford Street и Regent Street и празничните спектакли превръщат британската столица в магнит за туристи. За пътниците, които ще се приберат в България в новогодишната нощ, финалът на престоя в Лондон ще бъде необичаен - с броене на секундите не пред екран или сцена, а в самолетна кабина.

Празник в небето вместо на земята

Новогодишните полети са част от зимния график на авиокомпанията, който предвижда по-чести полети около Коледа и Нова година заради засиленото пътуване към семейства и приятели. Тази година обаче календарът позволява нещо повече – самият полет да се превърне в празнично събитие.

За пътниците това ще бъде Нова година без тълпи и шумни заведения, но с усещането, че навлизат в 2026 г. буквално между небето и земята. За някои това ще остане просто удобен полет, а за други спомен, който трудно може да бъде повторен: първите минути на Новата година, прекарани на 10 000 метра височина.

