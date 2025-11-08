Американското зърно поскъпва по борсите, европейското задържа фронта

Пазарите на зърно продължават да се движат в различни посоки – докато в САЩ цените на пшеницата и царевицата растат заради силен износ към Китай и Мексико, в Европа пазарът остава стабилен, ограничен от масовите доставки от Черноморския регион. Това показва последният седмичен анализ на експертите от Софийската стокова борса.

Зърното в САЩ тръгна нагоре

На борсата в Чикаго фючърсите за пшеница с доставка през декември поскъпнаха с 3,3% и достигнаха 199,7 долара за тон. Сходна динамика показа и царевицата – котировките се покачиха до 170 долара за тон при седмичен ръст от около 2%. Основният фактор зад това движение е повишеното търсене от Мексико и Китай, което стимулира износа на американските производители.

Експертите коментират, че макар нивата да са далеч от миналогодишните рекорди, тенденцията е ясна – САЩ успяват да компенсират част от загубените пазари в Азия с по-агресивна търговска политика.

Европа под сянката на Черно море

От другата страна на Атлантика, на борсата „Юронекст“ в Париж, пазарът на пшеница остана почти без промяна. Фючърсите за декември се покачиха символично с 0,1% до 223 долара за тон, а причината е проста – Черноморският регион продължава да наводнява пазара с евтина суровина. Русия подобри прогнозите си за реколтата и планира износ от около 5 милиона тона само за октомври.

Износните цени на руската пшеница остават стабилни – между 218 и 223 долара за тон, което оказва силен натиск върху европейските производители. В същото време цените на царевицата в Европа се движат между 214 и 222 долара за тон, без сериозни изменения спрямо предходната седмица.

Слънчогледовото масло – звездата на седмицата

Докато зърното крета, слънчогледовото масло се превърна в най-горещата стока на пазара. Украинският износ по формулата FOB (Free On Board) достигна 1360–1415 долара за тон – най-високите нива от ноември 2022 г. насам. Поскъпването на суровината повлече нагоре и цените на слънчогледовото семе, които вече се търгуват между 666 и 690 долара за тон.

Този ръст идва в момент, когато производителите в Източна Европа се борят с по-ниски добиви, а търсенето на растителни масла остава стабилно заради оживената хранителна индустрия в ЕС и Азия.

Спокойствие на вътрешния пазар

На Софийската стокова борса търговията със зърнени стоки остава вяла. Предлагането на хлебна пшеница от стари реколти е голямо – на цена от 450 лева за тон, но купувачите започват от 270 лева. Фуражната пшеница се търси по 340 лева за тон, а беленият слънчоглед се предлага за 2500 лева за тон.

Цените на консервираните храни остават стабилни – гювеч се предлага на 2,84 лв. за килограм, зелен грах на 3,69 лв., зелен фасул на 2,21 лв., а популярното „русенско варено“ – на 5,63 лв.

При индустриалните стоки през седмицата са сключени сделки за сол за посипване на пътища на 138 лв. за тон и газ пропан-бутан в диапазона 916–958 лв. за хиляда литра. Енергийният сегмент остава активен – газьолът за промишлени цели достигна 2202,79 лв. за хиляда литра, а двигателните масла се движат между 4480 и 5510 лв.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com