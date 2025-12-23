Една държава задържа цените на природния газ

Януарските фючърси на природния газ на нидерландския хъб TTF се търгуват при цена от 27,345 евро за мегаватчас, показват данните на международната борса ICE към 11:00 часа българско време.

Днешната търговия започна от равнище 27,265 евро за мегаватчас, а при закриването на предходната сесия котировките бяха на ниво 287,267 евро за мегаватчас.

На платформата „Газов хъб Балкан“ цената на природния газ в сегмента „ден напред“ с доставка за днес, 23 декември, е 62,83 лева за мегаватчас.

В сегмента „в рамките на деня“ борсата приключи вчерашната търговия при цена от 62,800 лева за мегаватчас, като референтната стойност за днес е 62,83 лева за мегаватчас, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com