От Египет до Казахстан искат Лукойл
Навалица от кандидати за активите на компанията по света
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Навалица от кандидати за активите на компанията по света
Все още не е ясно запазва ли количествата през Турски поток
Чака се едно от най-големите поглъщания в историята на нефтената и газовата индустрия
Технологията ще генерира изображения на земните недра, използвайки по-малко данни за сеизмични изображения от обичайното
Ученици ядат пържоли, изпечени върху биовъглища от използвано смляно кафе Световният лидер в горивата "Шел" за пореден път се отдаде на предизвикател...
Автономният автомобил на "Шел", който показва как ще пътуваме в бъдещето в коли без шофьор, за първи път видя бял свят през миналата седмица по време...
Компанията „Шел Експлорейшън енд Прадакшън (LIX) Б.В.", е избрана за титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок „1-14...
Коланите спасяват живота при преобръщане на автомобила. Това бе нагледно показано на специална презентация, организирана от Shell и Академията за безо...
Енергийният гигант Shell се отказа от разработването на находища на газ в дълбоката част на украинското Черно море. Компанията е прекратила преговорит...
България трябва да избере пътя, който да поеме за задоволяване на енергийните си нужди през следващите около 20 години. Това става ясно от сценариите...
Шефовете на Shell България наливат бензин и дизел на клиентите