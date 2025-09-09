Унгария направи завой на запад! Подписа най-големия договор за газ

Унгария подписа споразумение с Shell за закупуване на 2 милиарда кубически метра природен газ годишно в продължение на 10 години. Това обяви унгарският външен министър Петер Сиярто на страницата си във Facebook.

"Това е най-големият и дългосрочен договор за доставка на природен газ, сключван някога със западен доставчик. Току-що подписаното споразумение се отнася до закупуването на 2 милиарда кубически метра природен газ за 10 години, започвайки от 2026 г.", се казва в изявлението.

Ръководителят на дипломатическия отдел също така отбеляза, че споразумението с Shell ще привлече нови ресурси в Унгария, като същевременно запази съществуващите. Той каза още, че страната му "винаги полага сериозни усилия за диверсификация" за купуването на природни ресурси, но не уточни от коя западна страна Будапеща ще внася газ. Не става ясно и дали ще задържи количествата газ от Турция през Турски поток.

Унгария все още получава по-голямата част от газа си по дългосрочни договори с "Газпром" по газопровода "Турски поток" и разклоненията му през България и Сърбия.

През юни страната обяви, че щe пoлyчи за годината oбщo 8-8,5 млpд. ĸyб. м пpиpoдeн гaз oт Pycия и oчaĸвa cъщитe ĸoличecтвa пpeз 2026 гoдинa. Тогава Cияpтo oтбeлязa, чe Унгapия нe възнaмepявa дa ce oтĸaжe oт дocтaвĸитe нa гaз пpeз Typция.

Унгapия peeĸcпopтиpa oĸoлo 2 млpд. ĸyб. м гaз зa Cлoвaĸия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com