Западни медии: Орбан отива при Тръмп, за да спасява руския петрол!

Световната преса поставя Виктор Орбан под прожекторите. Срещата му с Доналд Тръмп в Белия дом днес е възприета не като рутинна дипломатическа визита, а като рискован опит да издейства американско благословение за продължаване на вноса на руски петрол. От САЩ до Франция водещите издания са единодушни – унгарският премиер все повече се отдалечава от европейските ценности и се приближава до интересите на Кремъл.

„Вашингтон пост“: Орбан моли за благословията на Тръмп да продължи да купува руски петрол

Американското издание подчертава, че днешната среща между Доналд Тръмп и Виктор Орбан в Белия дом ще бъде тест за това докъде се простира личното приятелство между двамата. Орбан ще се опита да убеди американския президент да „си затвори очите“ за покупките на руски петрол – искане, което директно противоречи на новите санкции на Вашингтон срещу „Лукойл“ и „Роснефт“.

Вестникът припомня, че унгарският премиер, някога антикомунист и противник на Кремъл, днес е негов най-лоялен глас в Европейския съюз. „Вашингтон пост“ определя политиката му като „драматичен завой към Москва“ и цитира експерти, според които твърденията на Орбан, че Унгария няма алтернатива на руския петрол, са откровено неверни. Бившият посланик на САЩ в Полша Даниел Фрид коментира: „Не обиждайте интелигентността на всички – Полша намери решения, а Унгария само се оплаква“.

Според изданието днешната визита на Орбан не е само енергийна мисия, а и политическа демонстрация на лоялност към Тръмп и отклонение от европейската линия. Унгария, член на НАТО, отказва да доставя оръжие на Украйна, блокира санкции срещу Русия и увеличава зависимостта си от руския петрол до рекордните 86 процента.

„Файненшъл таймс“: Орбан търси спасение от санкциите и от собствените си избори

Британският бизнес всекидневник пише, че унгарският премиер ще използва срещата с Тръмп не само, за да защити енергийните си връзки с Москва, но и за да спаси политическото си бъдеще. Предстоящите избори през април ще бъдат най-трудните за него от 15 години насам, а натискът от Европа и Америка го поставя в изолация.

„Орбан ще потърси одобрението на Тръмп, за да продължи да внася руски петрол“, извежда „Файненшъл таймс“ в заглавие. Изданието отбелязва, че Будапеща отказва да се откъсне от руските енергийни връзки, въпреки че има техническа възможност да се снабдява с неруски суров петрол чрез хърватския нефтопровод от Адриатика. Вместо това унгарската компания MOL продължава да разчита на стария съветски тръбопровод „Дружба“ и се противопоставя на промяна.

Според вестника Орбан е заложил всичко на личната си връзка с Тръмп, който вече го нарече „велик лидер“. Но зад опитите за дипломатическа близост прозира чисто икономически интерес – да се избегнат вторичните санкции и да се запази достъпът до евтината руска суровина.

„Гардиън“: Орбан използва мира в Украйна като претекст за политическа сделка

„Гардиън“ разглежда визитата в Белия дом като двоен ход – енергийна маневра и предизборна кампания. Унгарският премиер ще се опита да убеди Тръмп, че страната му може да посредничи за бъдеща среща с Путин и за мир в Украйна, но реалната му цел е да издейства изключение от санкциите.

Изданието припомня, че Орбан предложи Будапеща като място за среща между Тръмп и Путин – идея, която първоначално бе приветствана, а после отхвърлена от американския президент като „безсмислена“. За унгарския лидер обаче дори неуспешният опит за посредничество е политически коз преди изборите.

„Гардиън“ подчертава, че Виктор Орбан търси не толкова мир, колкото медийно внимание и външна легитимност. Посещението на Тръмп в Будапеща би било огромен пиар подарък за него, пише вестникът, и отбелязва, че цялата реторика на Орбан за „мир в Украйна“ звучи като дипломатическа димна завеса, зад която стои упоритата му зависимост от руската енергия.

„Фигаро“: Орбан се опитва да заобиколи санкциите, идващи от собствения му съюзник

Френското издание акцентира върху лицемерието на унгарския премиер – човек, който често атакува Европейския съюз заради санкциите срещу Русия, но този път отива във Вашингтон, за да търси начин да избегне санкции, наложени от самия САЩ.

„Работим активно, за да намерим начин да заобиколим или неутрализираме тези санкции“, цитира „Фигаро“ думите на Орбан, направени само два дни след като Вашингтон санкционира „Лукойл“ и „Роснефт“. Изданието отбелязва, че отказът от руския петрол би означавал за Орбан „да си признае грешката“ – нещо, което той политически не може да си позволи.

Френските журналисти са категорични, че днешната визита цели едно: да се представи Орбан не като изолиран лидер, а като необходим посредник между Изтока и Запада. Но зад този образ прозира тревожната истина – че Унгария продължава да финансира войната на Путин, докато останалата част от Европа търси енергийна независимост.

