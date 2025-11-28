Орбан се среща с Путин въпреки войната. Ще си гарантира доставките

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че по-късно днес ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, за да обсъдят доставките на суров петрол и природен газ за Унгария, както и усилията за постигане на мир в Украйна. За разлика от повечето лидери на държавите-членки на НАТО и Европейския съюз, Орбан поддържа близки отношения с Москва, въпреки войната в съседна Украйна.

Унгария все още е силно зависима от руските енергийни доставки, въпреки усилията на Европейския съюз да намали тази зависимост. Орбан разкри плана си да се срещне с Путин в интервю на страницата си във Фейсбук, като добави: "Отивам, за да гарантирам, че енергийните доставки за Унгария са осигурени за зимата и следващата година." На въпроса дали усилията за сключването на мирно споразумение в Украйна също ще бъдат част от дневния ред Орбан отговори: "Трудно бихме могли да избегнем това."

По-рано този месец Вашингтон предостави на Будапеща изключение от санкциите за използване на руски петрол и природен газ. Това стана, след като Орбан настоя за отсрочка по време на среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

Въпреки че Унгария подписа споразумение за сътрудничество със САЩ в областта на ядрената енергетика, предвиждащо закупуване на американско ядрено гориво и технология за съхранение на отработено гориво в атомната електроцентрала "Пакш-1", руската държавна корпорация "Росатом" продължава да строи два нови реактора в централата. Този проект датира от 2014 г. и е значително забавен.

Орбан неведнъж е заявявал, че иска да възроди плановете за "мирна среща на върха" в Будапеща между Тръмп и Путин по въпроса за Украйна. По-рано този месец обаче плановете за провеждането на подобна среща се разпаднаха. Унгарското външно министерство съобщи днес, че през тази година Унгария е внесла 8,5 милиона тона суров петрол и над 7 милиарда куб.м. природен газ от Русия.

