Решетников срути митовете за Радев. Падна 10-годишна тайна
Каза кой гласува в България за Русия и проговори за едни 700 милиона
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Каза кой гласува в България за Русия и проговори за едни 700 милиона
Инцидентът се случва седмица преди ключовите избори на 12 април в Унгария
Предупреди Турция за опасност, свързана с Турски поток
Все още не е ясно запазва ли количествата през Турски поток
Една от комисиите ще нищи дерогацията, която беше дадеда на Лукойл за руския петрол
Това съобщи външният министър на страната Петер Сиярто
Време е да разберем, че Борисов лъже не само на карти, лъже и като политик, лъже народа си, казва Ивайло Мирчев
От май "Газпром" изгаря непродадени количества природен газ
Завършена е линейната част на „Балкански поток“ от Турция до Унгария
Такава имаше преди година и от Путин
В Сърбия ще влизат 13 милиарда кубически метра газ, съобщи президентът Александър Вучич
Той ще има среща с президентите на Русия Владимир Путин и на Турция Реджеп Тайип Ердоган
„Булгаргаз” обеща да намали цените на природния газ да потребителите
Това съобщи генералният директор на Сърбиягаз Душан Баятович
Изказването на Путин беше след срещата със сръбския президент Вучич
Тя припомни, че договорът за изграждане е подписан на 18 септември тази година
Не е вярно, че забавяме строителството на Турски поток съзнателно, твърди енергиен експерт
Откриват го Путин и Ердоган в Истанбул
През януари 2020 г. наземният участък от "Турски поток" в Турция ще бъде готов
Пускат ги до края на годината