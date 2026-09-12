Унгария направи завой на запад! Подписа най-големия договор за газ
Все още не е ясно запазва ли количествата през Турски поток
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Все още не е ясно запазва ли количествата през Турски поток
Исторически ден за българската енергетика
Обсъден беше и процесът по технологична подготовка на рафинерията за диверсификация
Кризите ни задължават да направим ценностно ориентирано правителство
„Булгаргаз“ ЕАД има подписан договор за доставки на природен газ от азербайджанското находище „Шах Дениз 2“
Моделът на Световната банка за пълната либерализация на енергийния пазар трябва да бъде пренесен в националното законодателство чрез промени в законит...
Европейската комисия застава зад България в изграждането на газоразпределителния център "Балкан". "Проектът „Балкан", който ни беше мечта и никой не...
София. "Диверсификацията на средствата на държавните предприятия е факт, съобщи вицепремиерът Даниела Бобева", цитирана от БГНЕС. Тя направи отчет на...
Посланикът на Великобритания Джонатан Алън, който е експерт по енергийните въпроси, участва в конференция за диверсификация на енергийния пазар в Бълг...