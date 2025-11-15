Сачева припомни миналото на Спецов. Кой поема НАП

След като вчера Румен Спецов беше избран за особен управител на „Лукойл" България, Деница Сачева от ГЕРБ коментира решението и посочи, че около позицията за шеф на НАП се обсъждат различни имена.

Предстоят разговори за това кой ще замести Спецов начело на приходната агенция, но по думите ѝ има достатъчно заместници, които могат да продължат дейността без сътресения. „При всички случаи това ще бъде човек с нужната експертиза“, увери Сачева.

Миналото на Спецов и връзката му с НАП

Сачева изрази изненада от реакцията на ПП–ДБ към назначението, като подчерта, че Спецов, който някога е бил кандидатура на Асен Василев, има дългогодишна биография в системата. От 2001 г., когато започва работа в НАП–Добрич, до издигането си до ръководството, той е работил върху контрола на цялата верига по доставки на петролни продукти, нефт и газ, както и борбата с контрабандата.

Според нея именно тези компетентности са ключови за настоящия му пост. „Санкциите са свързани с финансови транзакции и гарантирането, че няма да има средства, които да изтичат към Руската федерация. Точно в това отношение Спецов е сред най-подготвените“, подчерта тя.

Сачева добави, че Спецов няма да действа еднолично, а ще разчита на цял екип, а самата кандидатура е „коалиционна“.

Тя заяви, че твърденията, че управляващите нямат план, са необосновани. „Как, ако нямаме план, за две седмици щяхме да предложим законодателни промени, да ги приемем на две четения, да преодолеем президентско вето, да изберем управител, да съгласуваме с партньорите и да получим дерогация?“, попита депутатът.

По думите ѝ опозицията не разполага с информация и очаква всяко действие да бъде съгласувано с нея, което е невъзможно.

Относно предишните критики към Спецов тя уточни: „Запознахме се с фактите и обстоятелствата и смятаме, че няма основание за съмнение в неговата компетентност.“

Бюджет, осигуровки и политически позиции

Сачева определи като „манипулация“ твърденията за 10% увеличение на осигурителните вноски. „Говорим за 2%, разпределени между работодател и работник. При заплата от 2500 лв. работникът ще плаща с 20 лв. повече“, уточни тя.

Депутатът постави риторичния въпрос защо правителство, което цели четиригодишен мандат, би искало да „унищожи Лукойл или българския бизнес“. Тя отправи критики към Асен Василев, обвинявайки го, че е започнал да харчи повече, отколкото държавата може да си позволи, а сега управляващите се налага да „санират проблеми“.

По думите ѝ бюджетът, внесен от управляващите, е „финална версия“ и големи отстъпки не могат да се правят.

Сачева заяви, че управляващите не се опасяват от вот на недоверие и не очакват той да е успешен. Тя съобщи още, че не се предвиждат коледни добавки тази година заради ограничените възможности в бюджета.









