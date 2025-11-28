ДПС-Ново начало с пробив за водата. Първи резултати от мерките

Голям пробив в решаването на проблема с безводието и остарявата ВиК-мрежа отбеляза ДПС-Ново начало

След една година работа по темата вече постигнахме необходимата координация между институциите, за да се реши проблемът заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова по време на конференцията „Вода и сигурност – национални решения за критичните предизвикателства с европейска подкрепа“, организирана днес в столичния хотел „Балкан“ от независимия евродепутат Танер Кабилов, избран с листата на ДПС-Ново начало.

Националният бор по водите - ключова стъпка в координацията

Със създаването на Националния борд по водите бе направена ключовата стъпка за осъществяване на координацията между институциите, които отговарят за управлението на водите, подчерта Михайлова. Тя призова със съдействието на научната общност и университетите да бъде направена база данни за състоянието на водите и ВиК мрежата, за да се знаят ресурсите, които трябва да се управляват. Това ще гарантира и сигурността на хранителната верига.

ДПС-Ново начало с водна стратегия

Водна стратегия прави ДПС-Ново начало, съобщи другият зам.-председател на партията и на парламентарната й група Станислав Анастасов. В документа ще бъдат включени материали и предложения от всички институции, обвързани с решаването на водните пробелми, ще бъдат поместени и идеите на всички партии.

Форумът събра министрите на регионалното развитие Иван Иванов и на околната среда Манол Генов, зам.-министъра на земеделието Иван Капитанов, шефа на регионалната комисия в НС Николай Нанков, зам.-председателите на ДПС-Ново начало Искра Михайлова, Станислав Анастасов и Радослав Ревански - кмет на Белица и зам.-председател на НСОРБ, народни представители, експерти от водния сектор.

Танер Кабилов: Потреблението скача три пъти

Ускореното развитие на високотехнологичните отрасли в Европейския съюз ще доведе до над трикратно увеличение на потреблението на вода, заяви Кабилов, откривайки форума.

Той подчерта, че темата за водата и сигурността е сред водещите национални приоритети, подкрепени и на европейско ниво. И посочи, че за първи път в рамките на този мандат на Европейската комисия водата е изведена като стратегически приоритет, а водното устойчиво развитие - като основен стълб в средносрочната визионна стратегия на ЕС.

Танер Кабилов заяви, че Европа е един от най-бързо затоплящите се континенти, а 2024 г. е била сред най-тежките за Съюза заради наводнения, суши и различни климатични бедствия. „За съжаление и тази година вече виждаме подобни събития“, каза той.

Ръстът на инвестициите в иновации, технологии, центрове за данни, заводи за полупроводници, производство на чипове и инфраструктура за зелен водород ще засили значително натиска върху водните ресурси. Очаква се отрасълът да нарасне до пет пъти, а потреблението на вода - повече от три пъти, заяви Кабилов, като предупреди, че това ще се случи върху вече съществуващия натиск и увеличаващото се търсене на вода.

ВиК операторите да не пипат цените

Министър Иван Иванов и председателят на регионалната комисия Николай Нанков поискаха ВиК операторите да не повишават цената на водата

„Излезе информация от последните решения на КЕВР, че от Нова година се предлага повишаване на цената на услугата на някои от ВиК операторите. Моят призив към тях и ВиК холдинга е тази опция да не се прилага“, заяви министър Иванов. Същият призив отправи Нанков, като обаче подчерта, че МРРБ е безсилно да влияе на общински ВиК дружества, които не са част от ВиК холдинга и според публичната информация от КЕВР искат най-голямото увеличение - близо 12 % в Сапарева баня и 11,2% в Троян.

„Напомням, че обявените от независимия регулатор цени са пределни. И затова няма нужда да се всява излишна паника сред гражданите, че с еврото идва и по-скъпа вода. Неприятно ми е да го кажа, но някои медии незнайно как видяха повишените цени, но не и тези, които се предлага да бъдат намалени - като например в Сливен с близо 15%, в Ямбол - със 17,3%, в Пазарджик с близо 6%, в Перник - с 4,6% и още, и още“, каза още Нанков.

Първи мерки на МРРБ

Министър Иван Иванов очерта натрупаните през годините проблеми във ВиК сектора и изтъкна набелязаните от правителството мерки и дейности за решаването им. Сред тях са Националният борд по водите, който ще бъде координиращ механизъм за реакция и обсъждане на мерките, които се предприемат от различните институции. „От страна на МРРБ, Български ВиК холдинг и ВиК операторите се предприеха много действия, насочени както към почистване, така и към идентифициране на нови водоизточници, зониране на ВиК мрежата в населените места, с оглед по-добро управление и планиране на ремонтните дейности, отстраняване на аварии, подмяна и реконструкция на мрежата и не на последно място засилихме извършваните проверки за нерегламентирано ползване на вода“, обясни министърът.

33 милиарда струва реконструкцията на ВиК мрежата

Над 33 млрд. лв. са необходими за подмяна и реконструкция на ВиК инфраструктурата в страната, като за реализацията на най-спешните проекти са нужни над 4 млрд. лв., стана ясно от думите на Иванов. За да се осигурят средствата трябва да се направи необходимото и да се използват всички възможни източници на финансиране – национални и европейски.

Една от ефективните мерки, които правителството изпълнява в тази посока е Инвестиционната програма за общински проекти, администрирана от МРРБ, в рамките на която се финансира ВиК инфраструктура публична общинска собственост. Към момента за финансиране по програмата са включени 728 ВиК обекта на обща прогнозна стойност над 1 млрд. и 14 млн.лв. Отделно от това 7 ВиК оператори са бенефициенти по Програма „Околна среда“ 2021 - 2027. Подписаните през февруари 2025 г. административни договори са на обща стойност 1 млрд. и 62 млн. лв. В етап на оценка са и проектните предложения на още 7 бенефициенти ВиК оператори по Процедура „Програма за изграждане/доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и пречиствателни станции за отпадни води за агломерации между 5 000 и 10 000 екв. ж.“ по приоритет „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Проектите са на обща стойност 486 млн. лв.

Водни обекти липсват в кадастъра

В българския кадастър някои водин обекти липсват, би алармата министърът на околната среда и водите Манол Генов. Той съобщи, че четирите басейнови дирекции изгоквят карти на застрашените райони, които изпращат в МРРБ. Така се вземат превантивни мерки.

Сушата тази година е била вторият голям бич за земеделските поризводители след измръзването на реколтата през арли, заяви зам.-министърът на земедеието Иван Капитанов.

Той съобщи за нов прием по стратегическия план за модернизация на напоителните мрежи, като през следващата година ще бъдат финализирани договори за 35 проекта на обща стойност 115 млн. евро. Тази инициатива е важен етап за постигане на по-устойчива водна сигурност в сектора на земеделието.

Зам.-министърът подчерта важността на осигуряването на конкурентна цена на водата за селските производители. Той напомни за промените в Закона за водите, които въвеждат нова форма на помощ – „услуга от общ икономически интерес“ за осигуряване на вода за напояване. Правителството вече е одобрило методологията за изчисляване на компенсациите, така че мярката да може да влезе в сила още тази година.

Помпена станция „Пясъчник“ тръгва отново

Капитанов спомена, че са предвидени средства за обновяване на важен обект – помпена станция „Пясъчник“, която не е била в експлоатация от години. Очаква се, че от напоителния сезон през 2028 г. тя ще осигури допълнителни количества вода за фермерите в районите на Пловдив и Пазарджик.

По въпросите на предотвратяването на наводнения, той акцентира на необходимостта от подмяна на помпени агрегати в критични съоръжения и изрази надежда за наличие на финансиране в идните години. Той акцентира на факта, че 2025 г. се очертава като особено трудна за сектора заради дългата суша и необичайно студените периоди, които са нанесли значителни щети.

Зам.-министрът призова за бързо осигуряване на финансови ресурси за обновяване на мрежата и заяви, че целта е до 2028 г. да бъдат възстановени 2,5 млн. декара напоителни площи, което ще помогне на повече земеделски производители да достигнат по-високи добиви и устойчивост.

Безводието няма партиен цвят

Безводието няма партиен цвят, заяви още Станислав Анастасов и подчерта, че с едногодишната си работа ДПС-Ново начало направи темата за водата част от сигурността на държавата. Три страни инвестират най-много в управлението на климата и водите – Израел, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия.

Над 300 градове и села имат проблем с водата

За първи път виждаме надежда проблемът с водата да бъде решен, заяви зам.-председателят на ДПС-Ново начало и зам.-председател на НСОРБ Радослав Ревански, кмет на Белица. Той посочи, че кметовете 4 години сигнализират за проблемите, но когато има политическа криза и безвремие горещите въпроси стоят на трупчета.

Днес вече виждаме много добра координация между институциите, посочи Ревански И призова за създаване на култура на споделена отговорност.

В момента около 1/3 или 80 общини имат проблеми с водата. Това са най-малко 300 населени места – градове и села. Това засяга земеделието и продоволствената сигурност, посочи кметът на Белица.

Трябва да говорим не за управление на кризи, а превантивно – за управление на риска, категоричен бе Радослав Ревански.

Общините сме готови да поемем своята отговорност, заключи той.

Три критични предизвикателства

Трите най-критични предизвикателства пред сектора са остарявала инфраструктура, климатичните промени и недостигът на висококвалифицирани кадри, съобщи Ирина Денева, член ан УС на ВиК холдинга. Според нея решението на проблема особено с кадрите е в отпускането на специални стипендии, осигуряването на стажантски програми и съвместни програми с бизнеса. Важно е още да се засили киберсигурността, защото заплахите, свързани с водата, са и дигитални.

