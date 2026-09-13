Брюксел хвърля спасителен пояс на българските животновъди
Новата европейска стратегия отваря път към по-лесно финансиране, мобилни кланици, ваксинация и защита на семейните ферми
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Новата европейска стратегия отваря път към по-лесно финансиране, мобилни кланици, ваксинация и защита на семейните ферми
Министър Илин Димитров обяви мерки за повече пътувания през всички сезони и по-силно присъствие на пазара в Букурещ
При очаквана силна реколта над 6 млн. тона тя предупреди, че производителите поемат тежки разходи и не могат да бъдат оставени срещу сивия сектор сами
Фокус, усилия и стратегия са печелившите козове за тях
В рамките на новата стратегия досега са реализирани четири минисериала
Стратегия за водата прави партията на Делян Пеевски
Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация
Предлагат да бъде изготвен регистър и експертен съвет
Той разбра, че е направил много добра сделка
Нoвa cтpaтeгия зa cигypнocт в Чepнo мope
Срещна се с кметовете на община Съединение - Георги Руменов, и на община Ракитово - Георги Холянов
Те апелират да се преразгледа цялостната дефиниция за осигурителния стаж
Министърът на туризма Мирослав Боршош взе участие в DiVino TOP 50, престижното събитие, което отличава най-добрите български вина и събира водещи пред...
С оригинална стратегия МЕТРО България затвърждава лидерската си позиция в търговията на едро в страната
Росен Карадимов: Новата стратегия на ББР дава възможност тя да бъде включена в правителствена програма като инструмент за реализиране на държавни по...
Американският президент обеща, че може да постигне край на войната чрез преговори
Той призова да се изготви стратегия от институциите
Това е един от най-важните проекти за Генерална дирекция “Реформи“ на ЕК
Оптимизцията ще допринесе за по-лесното изпълнение на плана
Пускат следваща част