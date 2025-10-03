Информационни срещи за еврото и днес в различни части на страната

Срещи, които са част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Сливен, Горна Малина, Камено, Исперих и Стрелча.

Срещата в Сливен е предвидено да започне от 9:30 часа в зала на х-л "Интернационал", ул. "Великокняжевска" 31 и да се проведе в две сесии.

В останалите градове срещите започват в 11:00 часа. Те ще се проведат на следните места: в Горна Малина, Камено и Стрелча - в зали в местните общини, а в Исперих в НЧ " Съзнание 1891".

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

