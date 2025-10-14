Пеевски изпревари опонентите си! Две ключови стъпки

Експерти коментираха убедителната победа на ДПС - Ново начало в Пазарджик.

Първото място не се купува, а се печели – със стратегия. Това заяви политологът Цветанка Андреева в ефира на bTV, коментирайки изборната победа на „ДПС – Ново начало“ на вота за общински съвет в Пазарджик.

Според нея Делян Пеевски е предприел две ключови стъпки – „отворил е партията си и листите си“, което е разширило електоралната подкрепа и е довело до по-висок резултат.

Андреева отбеляза, че кампанията на лидера на ДПС е била национална и стратегически добре подготвена.

„От чисто рекламна гледна точка той продава бъдеще и настояще, които изглеждат спокойно. Не се печелят избори с клиентела“, коментира тя.

Политологът добави, че обвиненията в купуване на гласове са оправдание от страна на ПП–ДБ за загубата от „най-големия им идеологически опонент“. По думите ѝ подобни твърдения обаче крият риск от компрометиране на избирателния процес.

Бившият енергиен министър Мирослав Севлиевски заяви, че няма нищо изненадващо в резултата.

„Не може да сравняваме онова ДПС с това ДПС. Това са част от гласовете на Тодор Попов – кметът почти 20 години в Пазарджик. Няма голямо чудо – тези гласове отидоха при Делян Пеевски“, коментира той.

Севлиевски подчерта, че този път „Пеевски е спечелил на тези избори“, като добави:

„Винаги е важен въпрос как печелиш.“





