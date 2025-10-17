Вотът в Пазарджик разтърси властта

Шестото място извади Борисов от обувките, чака се проветряване

Който си е мислел, че частичните избори за кметове и общински съветници са някаква местна работа на малка група граждани, разбра в неделя колко тежко е грешал. Пазарджик влезе в учебниците по политика. Не само защото изненада основните партии, но и защото ги пренареди.

За първи път извънреден вот за съветници в страната

предизвика земетресение в София

И стана повод за основно проветряване и на кабинета, и на парламента преди приемането на първия бюджет в евро. Нещо повече – изборите в Пазарджик доказаха, че хората вече не се интересуват от агитация, не се впечатляват от пърформансите на „Промяната“ в секциите, не ахват, когато видят депутат. А избират този, който работи за тях.

Работата за хората, поетите и изпълнените обещания, грижата за града и местната общност, изстреляха партията на Делян Пеевски на първо място с впечатляваща преднина пред „Продължаваме промяната“. За ДПС гласуваха 17, 13% от избирателите, за ПП – 11,75 на сто. ГЕРБ се срина до шеста сила, а голямата изненада се оказа местната партия „Свобода“, която стана трета.

Лузърското място в Пазарджик

извади от релсите Бойко Борисов. В безпрецедентен 20-минутен монолог на живо от централата на ГЕРБ той обяви, че вече не носи отговорност за кабинета, няма да прави кворум в НС и прати депутатите си по родните им места, за да видят колко „изядена“ е партията им. Борисов започна критиката срещу чуждите, разкривайки злостните смс-и, получени от Ивайло Мирчев. Мина през пърхота на Божидар Божанов и стовари гнева си върху социалните претенции на Борислав Гуцанов, обиколките по фестивали на Наталия Киселова и завърши с недобронамереното отношение на шефовете на РУО-тата в Пазарджик и Русе. Накрая не пожали и своите, като поиска оставката първо на Цветомир Паунов, после на цялата изпълнителна комисия, а накрая допусна, че и той

може да не бъде преизбран за лидер

на конгреса през февруари.

От смаяните погледи на ГЕРБ-ерите най-втренчено гледаше министър-председателя Росен Желязков, който, след като чу: „Развързвам ти ръцете“, светкавично отмени правителственото заседание.

Докато всички се питаха какво точно е отношението на Борисов към Пеевски и към него ли е насочен гнева на бившия премиер, лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало излезе със знаково обръщение. Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България! – заяви Пеевски. И подчерта: „Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението.“

Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, заяви още Пеевски.

Държавата замръзна. Министрите се изпокриха в кабинетите, а депутатите се изпариха от пленарната зала. В ступор се оказаха дори сутрешните блокове, които го удариха на откровено гадаене. Добре, че се появи снимката на Пеевски с Карлос Насар, за да започне новият хейт срещу лидера на ДПС-Ново начало – този път защото финансирал вместо държавата шампионите на България.

Това обаче бързо им се върна като бумеранг с коментарите, които заляха в социалните мрежи.

Плашливи нещастници

които могат само да плюят големите шампиони, бяха масовите позиции в нета.

Докато Борисов се чудеше как да подкара държавния влак, Радев изостави лимузината си, като обяви, че е генерал, който ще ходи пеша пред войниците си. Поводът беше, че Народното събрание оряза служебните коли и охраната на всички секретарки и копринки на „Дондуков“ 2. Сигналът му бе недвусмислен – тръгва на новия си политически поход, затова и Пеевски го окуражи: Румен да си дава оставката и да излиза на терена.

Затишие пред буря, ще е предстоящият уикенд

Тайни совалки ще дадат отговор на въпроса докъде ще стигне проветряването на властта.

Според едни политолози ДПС-Ново начало ще влезе с вицепремиер и министри в кабинета, според други това ще стане след нови избори, на които партията на Пеевски ще увеличи още резултата си.

Най-вероятно Пеевски ще предпочете да не влиза сега в кабинета, а да засили контролната си роля в парламента, излъчвайки зам.-председател на НС и шефове на комисии. Със сигурност

експертите на ДПС-Ново начало ще имат водеща роля

при съставянето на трудния евробюджет – голямото предизвикателство пред кабинета.

Дали Борисов е избрал специално датата понеделник, 20 ноември, за да обяви развръзката за кабинета? Денят на Свети Артемий е свързан с много народни поверия. Едно от тях е, че ако е хубав, така ще е до пролетта. Но, както казва Пеевски: Най-хубавото тепърва предстои!

