Младежите в ГЕРБ: Гласът на протестиращите ще бъда чут!

"Видяхме едно политическо напрежение и разделение. Ние не сме съгласни“. Това заяви председателят на МГЕРБ Никола Скорчелиев в първи коментар след провокациите снощи в София.

„Ние не смятаме тази разруха на централата за демокрация. Трябва да започнем да си говорим помежду си“, заявиха от столичната организация на ГЕРБ.

„Гласът на протестиращите със сигурност ще бъде чут, до няколко дни ще проличи“, обещаха от ГЕРБ.

„Протестът беше надпартиен, а ние видяхме в един момент как бивш политически лидер призова да се ходят към две централи. Това бе нагнетяването на напрежението. Това се превърна в политическо шествие“, категорични са от партията.

„Сами може да видите как от сцената се каза да се започне шествието от тези две централи. Нека да не бъдем използвани от всякакви лидери и хора, които опитват да се крият зад нас“, коментираха още от ГЕРБ.

