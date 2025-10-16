Радев забърка нов скандал! Иска НСО да окичат личната му кола със сигнални лампи

Румен Радев забърка нов скандал след като уведоми шефа на НСО, че от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил.

Президентът Радев е наредил на службата този личен автомобил да бъде оборудван със сигналните лампи на НСО, пише Епицентър. бг

И семейният автомобил на Радев вече е в гаража на НСО, окичван в момента със спецализирана охранителна звукова и сигнална система, която е предназначена само и единствено за държавни автомобили.

Това е скандал, защото е нарушение на закона - НСО не може да обслужва личен автомобил. Ако някой партиен лидер поиска това, то личната му кола трябва да бъде предоставена на партията и тогава НСО може да я поеме.

Случаят с Радев обаче не е такъв и ген. Тонев нарушава правилата.

Както вече е известно държавният глава обяви, че ще се откаже от колата на НСО и ще пътува с личен автомобил, в знак на „солидарност“ с администрацията на президентството. Това ще се случва, когато трябва да бъде придружаван от хора от администрацията си. Изявлението му дойде след като парламентът реши, че служителите на президентството нямат право да ползват националната служба за охрана.

Разбира се това ще е цирк, защото Радев ще бъде екскортиран, както е по закон, от колите на НСО, независимо дали се вози на Ситроен, велосипед или тротинетка. "Може да е популизъм, но това е справедливо решение", заяви държавният глава.

Освен това било решено той да продължава да ползва бронирания мерцедес, който ще сменя в движение, когато доближи до точката на събитието, където обичайно го чакат медиите.

Същото се случваше и преди години, когато неговият тогавашен началник на кабинета Калоян Методиев реши да го свали от мерцедеса и да го накара да ходи на работа като народен човек.

Радев се качи на велосипед, демонстрирайки как отива на работа от "Бояна" до "Дондуков" 2, но охраната на НСО беше отпред и отзад, а той гордо въртеше педалите по бул. "Витошка".

Днес Калоян Методиев разказва: "Беше през 2019 година. Покрай НДК. Копринков го оставих да чака на "Кравай". Аз бях след "Аптека" по Витошка и го наснимах. Охраните бяха отзад. Мои колеги наблизо. НСО натовари колелото в багажника след пилоните и го прибра с Радев в резиденция "Бояна". Десислава ги разпространи /снимките/. Излязоха и статии още тогава, че ПР-ът е неуспешен".

Тогава е било лесно - натоварваш колелото в багажника, мяташ се тайно на мерцедеса и си "народен човек" за пред публиката. Сега обаче ще трябва организация - кога Радев да върти лично волана на семейната кола, после шофьор на НСО да я поема, докато той се прехвърля на мерцедеса - изобщо щура работа.

Скандално е, че Радев въвлича НСО в личните си политически битки.

Според имуществените декларации на президента, Радев не си е купувал кола в последните години. При встъпването си в длъжност за втори мандат през 2022 г. е обявил, че притежава Ситроен C5 от 2018 г.

Скандалът с ползването на автомобили от НСО се отприщи през август, когато президентът Радев се появи с впечатляващ кортеж по време на посещението си във Варна. В него влизаха поне седем черни коли и джиповена НСО, придружавани от една полицейска кола и трима полицаи с мотори.

Тогава кортежът на Радев блокира Варна - колите на властта парализираха движението на града, а стотици жители се оказаха в капана на задръствания.

"Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор", написа в личния си профил във фейсбук депутатът от „ДПС-Ново начало” и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Това е човек, който напоително обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, докато гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус", пише в поста си Стоянов.

Последваха законодателни промени, които свалиха администрацията на президента от колите на НСО.





