Известен политик изобличи ПП-ДБ! Разкри как поднасят България на Радев

"Демократичната общност прави всичко възможно да поднесе България на тепсия на Румен Радев. Големият проблем на протеста е, че участниците в него имат диаметрално противоположни възгледи по всички важни за българската политика въпроси — от геополитическата ориентация, през приемането на еврото до начина по който трябва да изглежда бюджета." Това коментира на страницата си във Фейсбук Петър Николов, бивш депутат от ГЕРБ.

"Почти никой от тях няма интерес от нови избори, защото основният кливидж там ще е “промяна срещу статукво”, а промяната няма да са нито ПП-ДБ, нито Възраждане, нито Величие, нито Меч, нито АПС. Веднъж обявен, проектът на Радев ще избуи и ще се бори с ГЕРБ-СДС за първото място", смята Николов.

"Което автоматично ще прати Меч и Величие под чертата, ще свали ПП-ДБ на 20-25 мандата и Възраждане на 15-20.

В крайна сметка ще имаме петпартиен парламент, в който демократичната общност ще има маргинално присъствие, но ще трябва да плати изключително тежка цена, каквото и да реши — да “заиграе” отново със статуквото (сглобка 2.0) или да даде подкрепа на проруско управление (ала-бала с президента 2.0).

В тази ситуация ако не се разцепи на две миниатюрни партийки с по 10-12 депутата, ПП-ДБ ще реши да остане в глуха опозиция.

И ще бъде въпрос на много малко време, следващ либерален проект да им отнеме монопола над улицата и да ги измете от политическата сцена.

Нарисувано е. Играете по чужд сценарий и той happy end не предвижда. После да не кажете, че не сте били предупредени", заяви Петър Николов.

