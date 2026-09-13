Известен политик изобличи ПП-ДБ! Разкри как поднасят България на Радев
Почти никой от тях няма интерес от нови избори, защото основният кливидж там ще е “промяна срещу статукво”
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Почти никой от тях няма интерес от нови избори, защото основният кливидж там ще е “промяна срещу статукво”
Програмата позволява на учениците да пътуват до различни краища на родината, за да се докоснат до светилища, манастири и исторически паметници, познат...
ПП не са нормална политическа формация и политическата им памет се простира едва година назад
Ако това не може да се случи – защо да търсим по-далечни партньори
Докато е бил на домашно лечение, не е имало кой да проследява състоянието му и е трябвало да се лекува „абсолютно сам“, като са му носили лекарства до...
Велико Търново. „Движение България на гражданите" ще бъде опозиция и няма да подкрепи правителството на Пламен Орешарски, каза Петър Николов, който во...