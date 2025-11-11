Петър Николов призова децата да опознават България

Проектът „Образователни маршрути“ дава възможност на българските ученици да пътуват из страната и на живо да видят местата и събитията, за които учат в училище. Инициативата цели да съчетае знанието с преживяването и да пробуди у младите хора гордост и интерес към българската история и природа.

Това сподели зам.-министърът на образованието Петър Николов по време на специалния урок по родолюбие в Стара Загора.

Инициативата е част от националната кампания „Чудесата на България – образователни маршрути“, организирана от Общество „Културно наследство“.

Инициативата цели да съчетае знанието с преживяването и да пробуди у младите хора гордост и интерес към българската история и природа. „Например – когато говорим как предците ни са ловували лъвове, можем да посетим Мадара, където се намира една от най-старите пещери и изворът, наричан „Нимфите“. Съвсем различно е да учиш за нещо и да го усетиш на място“, посочи Николов.

Заместник-министърът представи и Националната програма „България – образователни маршрути“, която насърчава социализацията и интегрираното обучение извън класната стая. Програмата позволява на учениците да пътуват до различни краища на родината, за да се докоснат до светилища, манастири и исторически паметници, познати им от учебниците.

„Когато видите тези места със собствените си очи, миналото става част от вас – и това е най-ценното. Надявам се, че когато пораснете и станете родители, ще заведете и своите деца на Шипка, в Казанлъшката гробница или на други свети за нашата история места, за да почувствате, че сте част от този кръговрат на живота“, каза още Петър Николов.

Той допълни, че българските деца са наследници на хората, които са изградили всичко това – прадядовци и прабаби, чиито дела са в основата на националната ни култура и духовност. „Не може да бъдете себе си, без да ги опознаете“, отбеляза той.

С усмивка Николов сподели пред младата аудитория: „Имам четири деца на различна възраст, така че хем ми е лесно да говоря с деца, хем малко се притеснявам. Но вярвам, че когато говорим за България, всички ставаме едно семейство.“

