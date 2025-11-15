Край! Спипаха сина на Радан Кънев с марихуана

Спипаха сина на евродепутата от ПП-ДБ Радан Кънев - Борис, за притежание на марихуана. Униформени служители на Шесто РУ го арестуваха тази нощ, научи БЛИЦ.

Оказа се, че момчето е попаднало в полезрението на служителите на реда заради съмнително поведение. Младежът е бил задържан и отведен в сградата на полицейското управление и разпитан.

При обиска му е открито наркотичното вещество.

Тъй като Борис е непълнолетен, неговият баща е бил призован от органите на реда също да се яви в полицията.

В момента продължават процесуално-следствените действия по случая.

Самият Радан Кънев е ярък представител на розово-либералното общество, което гравитира около идеята за легализиране на леката дрога.

