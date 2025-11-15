Силно земетресение до България. Какво се случва?

Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер разтърси квартал Съндъргъ в Балъкесир. Първоначалните данни не показват неблагоприятни последици, съобщава ТРТ Хабер.

Според данни на Президентството за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD), земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е ударило града в 3:04 ч. сутринта, с епицентър в област Съндъргъ в Балъкесир.

Трусът, регистриран на дълбочина 7 километра, е бил усетен и в околните провинции.

Според първоначалните данни не са съобщени неблагоприятни последици.

