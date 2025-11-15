Новата партия на Доган – историческа излагация

На нещо довлечено от котката през задния вход прилича новата партия на Ахмед Доган, която бе учредена днес. Отчаяният опит на почетния дерибей да се върне в политиката преди президентските избори, за да търгува подкрепа за тях, роди комичен политически проект.

Тежка охрана, раздрънкан мерцедес

Тежка охрана посрещна Доган, който се появи с раздрънкан стар церцедес. От някогашното му самочувствие, нямаше и помен. Само пенсионерска плахост.

Младежи на 50 години

Доган ще е председател, но с оперативни функции – за да може да се разправя с всеки когато и както поиска. Конференцията обяви, че дава път на младите, които в лицето на Танер Али и Хасан Адемов се оказаха на над 50 години. Ще има четирима председатели - Танер Али, Димитър Николов, Севим Али и Хайри Садъков. Но Военен ред в либералната формация ще налага единственият зам.-председател Николай Цонев, царски министър на отбраната.

Нова партия, но без знакови фигури

На форума лъсна истината – Доган е напълно сам. 600 делегати от страната се събраха в столичен хотел, но международни гости, представители на дурги партии и дълги речи нямаше. Никаква тържестеност, никаква тежест. Знаковите фигури, които доскоро бяха край Доган, липсваха. Илхан Кючюк се оказа в Канада, Хасан Азис обяви, че не участва, Филиз Хюсменова се скри, Рамадан Аталай изчезна.

До Доган бяха само обвиняемият за търговия с влияние и купуване на гласове Джейхан Ибрямов, както и Танер Али, Димитър Николов, Севим Али, Хасан Адемов, Павлин Кръстев, Явор Хайтов. Присъстваха и лидерите на коалиционните им партньори – партиите СБОР на Николай Цонев и ЗНС на Румен Йончев.

Хотелска раздумка

Събранието беше открито от Танер Али, който обяви момента за "исторически", но в хотелската раздумка на дерибеите историческа бе само излагацията на дерибеите. Колеги, не съм добре, каза Доган и определи задачите на партията като "голямо изпитание".

Доган за пореден път излъга очакванията на шепата хора, които още се водят по акъла му. Показа, че отбива номера с учредяването на партия. Хотелската седенка на дерибеите доказа едно – Доган е минало. Окончателно и завинаги.

